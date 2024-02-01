"Мамо, я в Україні" — з російського полону повернулися бійці з Одещини

Захисник Азовсталі повернувся з полону. Фото: СБУ

Вчора, 31 січня, після обміну додому повернулися бійці з Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонця Зміїного та Азовсталі.

Про це у Facebook пишуть Захисники Зміїного.

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У місто Вилкове повернуся прикордонник, 35-річний сержант Олег Чернишов. Він пробув у полоні понад 700 днів, а став на захист держави ще у 2014 році.

"Ми щиро дякуємо усім причетним до обмінів! Сподіваємось на скоріше повернення ще 25 захисників Зміїного з полону!" — йдеться у повідомленні.

Крім того, на обмін також потрапив оборонець Азовсталі родом із Кілії. Він провів у полоні 20 місяців. Весь цей час рідні воїна не знали про його місцеперебування.

"Щиро вітаю кілійця Данила Божка, захисника Азовсталі, який повернувся додому після майже 20 місяців полону! Пишаємося! Дочекаємося кожного нашого воїна!" — написав мер міста Вячеслав Чернявський.

Нагадаємо, 7 липня росіяни втекли з українського острова у Чорному морі і над Зміїним знову замайорів державний прапор.

Також ми писали, що Україна вчора, 31 січня, провела черговий обмін військовополоненими. Відомо, що до України повернулися 207 бійців ЗСУ.