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"Мама, я в Украине" — из российского плена вернулись бойцы из Одесчины

1 февраля 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
"Мама, я в Украине" — из российского плена вернулись бойцы из Одесчины
Защитник Азовстали вернулся из плена. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Вчера, 31 января, после обмена домой вернулись бойцы из Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках Змеиного и Азовстали.

Об этом в Facebook пишут Защитники Змеиного.

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В город Вилково вернусь пограничник, 35-летний сержант Олег Чернышев. Он пробыл в плену более 700 дней, а встал на защиту государства еще в 2014 году.

"Мы искренне благодарим всех причастных к обменам! Надеемся на скорейшее возвращение еще 25 защитников Змеиного из плена!" — говорится в сообщении.

Кроме того, в обмен также попал защитник Азовстали родом из Килии. Он провел в плену 20 месяцев. Все это время родные воина не знали о его местонахождении.

"Искренне поздравляю килийца Даниила Божко, защитника Азовстали, вернувшегося домой после почти 20 месяцев плена! Гордимся! Дождемся каждого нашего воина!" — написал мэр города Вячеслав Чернявский.

Напомним, 7 июля россияне сбежали с украинского острова в Черном море и над Змеиным снова подняли государственный флаг.

Также мы писали, что Украина вчера, 31 января, провела очередной обмен военнопленными. Известно, что в Украину вернулись 207 бойцов ВСУ.

Одесса
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Азовсталь
Новости Одессы
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