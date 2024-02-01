"Мама, я в Украине" — из российского плена вернулись бойцы из Одесчины
Вчера, 31 января, после обмена домой вернулись бойцы из Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках Змеиного и Азовстали.
Об этом в Facebook пишут Защитники Змеиного.
Защитник Змеиного вернулся домой
В город Вилково вернусь пограничник, 35-летний сержант Олег Чернышев. Он пробыл в плену более 700 дней, а встал на защиту государства еще в 2014 году.
"Мы искренне благодарим всех причастных к обменам! Надеемся на скорейшее возвращение еще 25 защитников Змеиного из плена!" — говорится в сообщении.
Кроме того, в обмен также попал защитник Азовстали родом из Килии. Он провел в плену 20 месяцев. Все это время родные воина не знали о его местонахождении.
"Искренне поздравляю килийца Даниила Божко, защитника Азовстали, вернувшегося домой после почти 20 месяцев плена! Гордимся! Дождемся каждого нашего воина!" — написал мэр города Вячеслав Чернявский.
Напомним, 7 июля россияне сбежали с украинского острова в Черном море и над Змеиным снова подняли государственный флаг.
Также мы писали, что Украина вчера, 31 января, провела очередной обмен военнопленными. Известно, что в Украину вернулись 207 бойцов ВСУ.
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