Наконец-то дома — защитники Змеиного вернулись из российского плена

Украинский военный вернулся из российского плена. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сегодня, 31 мая, после обмена по вражеской неволе домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет о защитниках острова Змеиный.

Об этом сообщает прессслужба Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Читайте также:

Возвращение защитников домой

Среди 75 воинов Украины, вернувшихся в родную землю, были и военнослужащие, которые героически обороняли остров Змеиный. Сегодняшний обмен стал 52-м с начала полномасштабного вторжения.

"Вернуть на родную землю удалось 19 Защитников острова Змеиный" , — говорится в сообщении.

Украинцы, вернувшиеся из российского плена. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Возвращение из плена

Мы писали, что среди тех, кого сегодня удалось вернуть из плена, воины Вооруженных сил, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских. Президент Украины отметил, что Украина прилагает максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую.

Также мы сообщали, что россияне обвинили Украину в том, что именно из-за нее обмен военнопленными был приостановлен на несколько месяцев. Украинская сторона утверждает, что Россия очень жестоко обращается с пленными украинцами.

В начале этого года защитники из Одесской области также попали домой. Защитники Змеиного и Азовстали провели в плену более 500 дней.