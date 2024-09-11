Россияне обстреляли Змеиными ракетами

Ракета Х-31П используется для поиска систем ПВО. Фото: росСМИ

Ночью враг нанес масштабный ракетный и дроновый удар по Украине. В частности, шесть ракет выпустили в направлении острова Змеиный.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил.

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Масштабы удара

По информации военных, россияне ударили по острову Змеиный шестью противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Кроме того, враг выпустил по разным регионам Украины баллистическую ракету "Искандер-М", две зенитные управляемые ракеты С-300 и 25 ударных дронов типа Shahed. Украинские защитники уничтожили двадцать беспилотников. Еще пять локационно потеряно над территорией Украины. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Также не сообщается о работе ПВО в Одесской области.

Что известно о ракете Х-31П

Х-31П — это противолокационная ракета. Она направлена на поиск систем ПВО и радиолокационных станций. Враг часто использует эту ракету, чтобы проверить украинскую систему противовоздушной обороны и ее боеспособность. На вооружении Украины есть американские ракеты AGM-88 HARM, выполняющие те же функции, что и Х-31П.