В Одессе обещают грозу

Люди гуляют в дождь. Фото: Новости.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в среду, 11 сентября. Утром и днем по Одесской области ожидается дождь с грозой.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей .

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К сведению водителей

Кроме дождя и грозы кое-где в области прогнозируют туман. Видимость на автодорогах – 200-500 м.

Советы одесситам

Во время грозы не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению веток и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.

Экстренные службы помощи