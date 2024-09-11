В Одессе обещают грозу

Не забудьте зонтик – синоптики обещают грозу в Одессе
11 сентября 2024 05:46
Люди гуляют в дождь. Фото: Новости.
Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в среду, 11 сентября. Утром и днем по Одесской области ожидается дождь с грозой.
Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей .
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К сведению водителей
Кроме дождя и грозы кое-где в области прогнозируют туман. Видимость на автодорогах – 200-500 м.
Советы одесситам
Во время грозы не следует оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач. Сильный ветер может привести к падению веток и кабелей, поэтому передвижение под деревьями следует осуществлять с осторожностью.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь - 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе - 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" - 15-01.
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