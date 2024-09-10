В Тузловские лиманы прилетел пеликан с датчиком

На Одесчину прилетела птица, имеющая собственное имя
10 сентября 2024 17:42
Пеликан кружит над Тузловскими лиманами. Фото: Иван Русев
Пеликан по имени Синое уже несколько недель путешествует по украинской Бессарабии. В частности, он посетил национальный парк "Тузловские лиманы". Следить за передвижениями птицы помогает спутниковый датчик.
Об этом рассказал в Facebook сотрудник национального парка, биолог Иван Русев.
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Датчик на пеликана установили в прошлом году в Румынии.
"Пеликан Синое уже несколько недель путешествует по лиманам в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" и ему хорошо рядом с розовыми пеликанами, фламинго, огромным количеством куликов. Он даже летал в наш временно оккупированный Крым", — говорит Русев.
Что известно о пеликанах
- Розовый пеликан известен своим большим размером, массой 10-12 кг и размахом крыльев до 2 метров.
- Взрослые птицы имеют белые перья с розовым оттенком и черные маховые перья крыльев.
- В Украине этот вид занесен в Красную книгу и является гнездовой и перелетной птицей.
- Розовые пеликаны гнездятся на стоячих пресных водоемах, богатых рыбой, иногда на соленых акваториях без растительности.
- Питаются они почти исключительно рыбой, охотясь обычно исчерпывая ее клювом на мели.
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