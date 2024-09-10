В Тузловские лиманы прилетел пеликан с датчиком

Пеликан кружит над Тузловскими лиманами. Фото: Иван Русев

Пеликан по имени Синое уже несколько недель путешествует по украинской Бессарабии. В частности, он посетил национальный парк "Тузловские лиманы". Следить за передвижениями птицы помогает спутниковый датчик.

Об этом рассказал в Facebook сотрудник национального парка, биолог Иван Русев.

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Датчик на пеликана установили в прошлом году в Румынии.

"Пеликан Синое уже несколько недель путешествует по лиманам в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" и ему хорошо рядом с розовыми пеликанами, фламинго, огромным количеством куликов. Он даже летал в наш временно оккупированный Крым", — говорит Русев.

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