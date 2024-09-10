В Одесской области поселили новую группу сурков

Бабаков выпустили в Тарутинскую степь. Фото:Facebook/Rewilding Ukraine

В Тарутинской степи поселили 18 степных сурков. Это уже вторая группа зверушек, которую успешно выпустили в степь. Инициаторы надеются уже скоро увидеть преуспевающую популяцию в этом регионе.

Об этом сообщили в общественной организации Rewilding Ukraine.

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Почему это важно

Бабаки не только забавные и общительные животные, но и играют немаловажную роль в восстановлении экосистемы степи. С одной стороны, они являются звеном пищевой цепи, а с другой, рытье ими нор оказывает положительное влияние на почву. Потому команда Rewilding Ukraine стремится образовать в степи стабильную популяцию этого вида. Кстати, сурки, поселившиеся здесь несколько лет назад, уже создали колонии и родили детенышей.

"Благодаря постоянным ревайлдинг усилиям Тарутинская степь снова оживает. С каждым выпуском мы приближаемся к возрождению природных процессов в одном из последних и лучше сохранившихся степных участков Украины и Европы. Он также может стать питомником для сурков и других диких животных, помогая усилиям послевоенного всей стране", — отмечают защитники природы.

Степные обитатели

Бабаки — это вид грызунов, привычный для степного ландшафта. Типичная семья сурков состоит из одного взрослого самца, двух-трех самок и пяти или более особей молодежи всех возрастов. Семейное логово состоит из системы камер, соединенных норами. Там животные проводят зимнюю спячку. Когда колонии становятся слишком большими, некоторые животные мигрируют на небольшие расстояния, чтобы образовать новые колонии.

Что такое Rewilding Ukraine

Rewilding Ukraine — общественная организация по охране природы, созданная в 2017 году. Ее главная цель — восстановление природных территорий, в частности, степей и водно-болотных угодий, а также природного выпаса животных.