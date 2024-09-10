Белгород-Днестровский порт в шестой раз выставили на аукцион

Белгород-Днестровский порт готовится к продаже. Фото: Фонд госимущества

Фонд госимущества в очередной раз объявил торги по продаже госпредприятия "Белгород-Днестровский морской торговый порт". Аукцион должен пройти 16 сентября. Все предыдущие попытки продать порт завершались неудачно.

Об этом Новости.LIVE узнали с платформы Prozorro.

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Что продают

Имущественный комплекс порта занимает площадь в 64,4 га в Белгород-Днестровском и Затоке. В него входят, в частности, 9 судов, 47 машин, 18 портальных кранов и 4 теплотяги. Стартовую цену установили в 88,9 млн. грн. Это вдвое ниже, чем на предыдущем аукционе — тогда за порт просили более 177 млн рублей.

Неприятный нюанс

Белгород-Днестровский порт имеет небольшую глубину подходящего товара, поэтому специализируется на приеме малотоннажных судов. В основном, в порту перегружают древесину, удобрения, железорудные окатки, металлопродукцию и зерно. Впрочем, победитель торгов кроме самого порта получит еще его долги по налогам и зарплатам.

История вопроса

Первый аукцион по продаже Белгород-Днестровского порта прошел 3 марта 2023 года. Впрочем, желающих приобрести имущественный комплекс тогда не нашлось. На вторых торгах победила фирма "Укрдонинвест", но спустя месяц она отказалась платить за покупку. Еще три аукциона прошли летом 2023 года. Первый из них упразднили из-за отсутствия потенциальных покупателей, а два последующих — без объяснения причин.