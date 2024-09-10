Білгород-Дністровський порт вшосте виставили на аукціон

Білгород-Дністровський порт готують до продажу. Фото: Фонд держмайна

Фонд держмайна вкотре оголосив торги з продажу держпідприємства "Білгород-Дністровський морський торговельний порт". Аукціон має відбутися 16 вересня. Всі попередні спроби продати порт завершувалися невдало.

Про це Новини.LIVE довідалися з платформи Prozorro.

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Що продають

Майновий комплекс порту займає площу у 64,4 га у самому Білгород-Дністровському та Затоці. До нього входять, зокрема, 9 суден, 47 машин, 18 портальних кранів та 4 теплотяги. Стартову ціну встановили у 88,9 млн грн. Це вдвічі нижче, ніж на попередньому аукціоні — тоді за порт просили понад 177 млн.

Неприємний нюанс

Білгород-Дністровський порт має невелику глибину підхідного товару, тому спеціалізується на прийманні малотоннажних суден. Здебільшого у порту перевантажують деревину, добрива, залізорудні окатки, металопродукцію та зерно. Втім, переможець торгів, крім самого порту, отримає ще його борги з податків і зарплати.

Історія питання

Перший аукціон з продажу Білгород-Дністровського порту відбувся 3 березня 2023 року. Втім, охочих придбати майновий комплекс тоді не знайшлося. На других торгах перемогла фірма "Укрдонінвест", але через місяць вона відмовилася платити за покупку. Ще три аукціони відбулися влітку 2023 року. Перший з них скасували через відсутність потенційних покупців, а два наступних — без пояснення причин.