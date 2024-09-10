Активисты оклеили плакатами стела на площади 10 апреля

Красная армия тоже оккупант — в Одессе активисты оставили послание на площади 10 апреля и в горсаду
Активисты недовольны тем, что в Одессе отмечают День освобождения от немецких захватчиков, а также датой празднования Дня города. Кроме того, они напомнили, что в городе до сих пор остается изображение Ленина.
Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация Украины".
Освобождение или оккупация
На площади 10 апреля активисты зарисовали красной краской орден Ленина и изображение советской звезды. Также они разместили на потолке плакаты с надписями: "10 апреля — день памяти о советской оккупации", "Красная армия тоже оккупант", "Год освобождения Одессы — 1991" и "2200 одесситов убили большевики".
Ответственность за акцию взяла на себя организация "Делаем вам нервы".
Когда праздновать День города
Ночью представители той же организации вывесили плакаты на ротонде в городском саду. В этот раз недовольство активистов вызвало празднование Дня города. По их мнению, рождение Одессы следует отмечать 19 мая, но городские власти якобы боятся вносить изменения в устав города.
Напомним, несколько дней назад активисты ночью демонтировали изображение Ленина и советскую звезду на площади 10 апреля. Они объяснили свой поступок нежеланием власти убрать русские символы из публичного пространства.
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