Активисты оклеили плакатами стела на площади 10 апреля

Активисты зарисовали краской изображение на площади 10 апреля. Фото: Деколонизация Украины

Активисты недовольны тем, что в Одессе отмечают День освобождения от немецких захватчиков, а также датой празднования Дня города. Кроме того, они напомнили, что в городе до сих пор остается изображение Ленина.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация Украины".

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На площади 10 апреля активисты зарисовали красной краской орден Ленина и изображение советской звезды. Также они разместили на потолке плакаты с надписями: "10 апреля — день памяти о советской оккупации", "Красная армия тоже оккупант", "Год освобождения Одессы — 1991" и "2200 одесситов убили большевики".

Ответственность за акцию взяла на себя организация "Делаем вам нервы".

Активисты оставили плакаты на площади 10 апреля. Фото: Деколонизация Украины

Когда праздновать День города

Ночью представители той же организации вывесили плакаты на ротонде в городском саду. В этот раз недовольство активистов вызвало празднование Дня города. По их мнению, рождение Одессы следует отмечать 19 мая, но городские власти якобы боятся вносить изменения в устав города.

Активисты оставили плакаты в горсаде. Фото: Деколонизация Украины

Напомним, несколько дней назад активисты ночью демонтировали изображение Ленина и советскую звезду на площади 10 апреля. Они объяснили свой поступок нежеланием власти убрать русские символы из публичного пространства.