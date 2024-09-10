Активісти обклеїли плакатами стелу на площі 10 квітня

Активісти замалювали фарбою зображення на площі 10 квітня. Фото: Деколонізація України

Активісти невдоволені тим, що в Одесі досі відзначають День визволення від німецьких загарбників, а також датою святкування Дня міста. Крім того, вони нагадали, що у місті досі залишається зображення Леніна.

Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація України".

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Визволення чи окупація

На площі 10 квітня активісти замалювали червоною фарбою орден Леніна і зображення радянської зірки. Також вони розмістили на стелі плакати з написами: "10 квітня — день пам’яті про радянську окупацію", "Червона армія теж окупант", "Рік визволення Одеси — 1991" та "2200 одеситів вбили більшовики".

Відповідальність за акцію взяла на себе організація "Робимо вам нерви".

Активісти залишили плакати на площі 10 квітня. Фото: Деколонізація України

Коли святкувати День міста

Вночі представники тієї ж організації вивісили плакати на ротонді у міському саду. Цього разу невдоволення активістів викликало святкування Дня міста. На їхню думку, народження Одеси слід відзначати 19 травня, але міська влада буцімто боїться вносити зміни до статуту міста.

Активісти залишили плакати у міськсаду. Фото: Деколонізація України

Нагадаємо, декілька днів тому активісти вночі демонтували зображення Леніна та радянську зірку на площі 10 квітня. Вони пояснили свій вчинок небажанням влади прибрати російські символи з публічного простору.