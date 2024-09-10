Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду arrow

Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду

10 вересня 2024 14:38
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Активісти обклеїли плакатами стелу на площі 10 квітня
Активісти замалювали фарбою зображення на площі 10 квітня. Фото: Деколонізація України
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Активісти невдоволені тим, що в Одесі досі відзначають День визволення від німецьких загарбників, а також датою святкування Дня міста. Крім того, вони нагадали, що у місті досі залишається зображення Леніна

Про це повідомили у громадській організації "Деколонізація України"

Читайте також:

Визволення чи окупація

На площі 10 квітня активісти замалювали червоною фарбою орден Леніна і зображення радянської зірки. Також вони розмістили на стелі плакати з написами: "10 квітня — день пам’яті про радянську окупацію", "Червона армія теж окупант", "Рік визволення Одеси — 1991" та "2200 одеситів вбили більшовики".

Відповідальність за акцію взяла на себе організація "Робимо вам нерви". 

Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду - фото 1
Активісти залишили плакати на площі 10 квітня. Фото: Деколонізація України

Коли святкувати День міста

Вночі представники тієї ж організації вивісили плакати на ротонді у міському саду. Цього разу невдоволення активістів викликало святкування Дня міста. На їхню думку, народження Одеси слід відзначати 19 травня, але міська влада буцімто боїться вносити зміни до статуту міста. 

Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду - фото 2
Активісти залишили плакати у міськсаду. Фото: Деколонізація України

Нагадаємо, декілька днів тому активісти вночі демонтували зображення Леніна та радянську зірку на площі 10 квітня. Вони пояснили свій вчинок небажанням влади прибрати російські символи з публічного простору.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Одеська область декомунізація Володимир Ленін активісти Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:51 Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

14:38 Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду

14:38 Відмова Монголії арештовувати Путіна за ордером — прокурор МКС відреагував

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

14:34 В Офісі прокурора встановили окупанта, який організував удар по Охматдиту

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:18 Українська авіабомба завершує випробування — стала відома вартість

14:14 На Харківщині бійці 3 ОШБр під час зачистки бліндажів затрофеїли російську рацію та кулемет

14:14 ЗСУ бракує 500 млрд гривень — Шмигаль назвав суму, в яку обходиться утримання одного військового

14:05 Заниження доплат до пенсій — Лубінець вважає неконституційною норму закону

13:59 Спроба №6 — Білгород-Дністровський порт знову виставили на аукціон

14:51 Заяви Лаврова про "права російськомовних українців" — у ЦПД пояснили, що означають такі "вкиди"

14:38 Червона армія теж окупант — в Одесі активісти залишили послання на площі 10 квітня і в міськсаду

14:38 Відмова Монголії арештовувати Путіна за ордером — прокурор МКС відреагував

14:34 В Офісі прокурора встановили окупанта, який організував удар по Охматдиту

14:18 Українська авіабомба завершує випробування — стала відома вартість

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

14:14 На Харківщині бійці 3 ОШБр під час зачистки бліндажів затрофеїли російську рацію та кулемет

14:14 ЗСУ бракує 500 млрд гривень — Шмигаль назвав суму, в яку обходиться утримання одного військового

14:05 Заниження доплат до пенсій — Лубінець вважає неконституційною норму закону

13:59 Спроба №6 — Білгород-Дністровський порт знову виставили на аукціон

13:57 США розгорнуть ракетні комплекси в Японії, які здатні уразити Росію, — ЗМІ

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

14:36 В Україні зросла середня зарплата — експерт озвучив причину

Text

13:00 Зеленський готує завершення війни, а в Кремлі назвали умову для переговорів — ефір День.LIVE

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже