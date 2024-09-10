В Одеській області поселили нову групу бабаків

Бабаків випустили у Тарутинський степ. Фото:Facebook/Rewilding Ukraine

У Тарутинському степу поселили 18 степових бабаків. Це вже друга група звіряток, яку успішно випустили у степ. Ініціатори сподіваються вже невдовзі побачити процвітаючу популяцію в цьому регіоні.

Про це повідомили у громадській організації Rewilding Ukraine.

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Чому це важливо

Бабаки не лише кумедні й товариські тварини, але й відіграють важливу роль у відновленні екосистеми степу. З одного боку, вони є ланкою харчового ланцюга, а з іншого — риття ними нір позитивно впливає на ґрунт. Тому команда Rewilding Ukraine прагне утворити у степу стабільну популяцію цього виду. До речі, бабаки, що оселилися тут кілька років тому, вже створили колонії та народили дитинчат.

"Завдяки постійним ревайлдинг зусиллям Тарутинський степ знову оживає. З кожним випуском ми наближаємося до відродження природних процесів в одній з останніх і найкраще збережених степових ділянок України та Європи. Він також може стати розплідником для бабаків та інших диких тварин, допомагаючи зусиллям післявоєнного відновлення природи по всій країні", — зазначають природоохоронці.

Степові мешканці

Бабаки — це вид гризунів, звичний для степового ландшафту. Типова сім’я бабаків складається з одного дорослого самця, двох-трьох самок і п’яти або більше особин молоді різного віку. Сімейне лігво складається з системи камер, з’єднаних норами. Там тварини проводять зимову сплячку. Коли колонії стають занадто великими, деякі тварини мігрують на невеликі відстані, щоб утворити нові колонії.

Що таке Rewilding Ukraine

Rewilding Ukraine — громадська організація з охорони природи, створена у 2017 році. Її головна мета — відновлення природних територій, зокрема, степів та водно-болотних угідь, а також природного випасу тварин.