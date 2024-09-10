До Тузлівських лиманів прилетів пелікан з датчиком

На Одещину прилетів птах, який має власне ім’я
10 вересня 2024 17:42
Пелікан кружляє над Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв
Пелікан на ім’я Сіноє вже декілька тижнів мандрує українською Бессарабією. Зокрема, він завітав до національного парку "Тузлівські лимани". Стежити за пересуваннями птаха допомагає супутниковий датчик.
Про це розповів у Facebook співробітник національного парку, біолог Іван Русєв.
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Пелікан Сіноє
Датчик на пелікана встановили минулого року у Румунії.
"Пелікан Сіноє вже декілька тижнів мандрує лиманами у Національний природний парк "Тузлівські лимани" і йому добре поруч з рожевими пеліканами, фламінго, величезною кількістю куликів. Він навіть літав до нашого тимчасово окупованого Криму", — говорить Русєв.
Що відомо про пеліканів
- Рожевий пелікан відомий своїм великим розміром, масою 10-12 кілограмів та розмахом крил до 2 метрів.
- Дорослі птахи мають біле пір’я з рожевим відтінком та чорні махові пера крил.
- В Україні цей вид занесено до Червоної книги і є гніздовим та перелітним птахом.
- Рожеві пелікани гніздяться на стоячих прісних водоймах, багатих на рибу, іноді на солоних акваторіях без рослинності.
- Живляться вони майже винятково рибою, полюючи зазвичай вичерпуючи її дзьобом на мілині.
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