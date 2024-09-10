До Тузлівських лиманів прилетів пелікан з датчиком

Пелікан кружляє над Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв

Пелікан на ім’я Сіноє вже декілька тижнів мандрує українською Бессарабією. Зокрема, він завітав до національного парку "Тузлівські лимани". Стежити за пересуваннями птаха допомагає супутниковий датчик.

Про це розповів у Facebook співробітник національного парку, біолог Іван Русєв.

Читайте також:

Пелікан Сіноє

Датчик на пелікана встановили минулого року у Румунії.

"Пелікан Сіноє вже декілька тижнів мандрує лиманами у Національний природний парк "Тузлівські лимани" і йому добре поруч з рожевими пеліканами, фламінго, величезною кількістю куликів. Він навіть літав до нашого тимчасово окупованого Криму", — говорить Русєв.

Що відомо про пеліканів