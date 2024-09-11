В Одесі обіцяють грозу

Люди гуляють під дощем. Фото: Новини.LIVE

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов у середу, 11 вересня. Вранці та вдень по Одеській області очікуються дощ з грозою.

Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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До уваги водіїв

Крім дощу і грози подекуди в області прогнозують туман. Видимість на автошляхах — 200-500 м.

Поради одеситам

Під час грози бажано не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач. Сильний вітер може спричинити падіння гілок та кабелів, тому пересування під деревами варто здійснювати з обережністю.

Екстрені служби допомоги