В Одесі поліцейські зробили зауваження військовим за російську музику

Мовний скандал — одесити поскаржилися у поліцію на військових, які слухали російську музику
Поліцейські зробили зауваження учасникам бойових дій через російську музику. Як виявилося, правоохоронців викликали місцеві мешканці. Відео, де знайомий чоловіків коментує ситуацію, шириться мережею.
Про це повідомляють одеські Telegram-канали.
Поскаржилися на музику
За словами автора відео, двоє колишніх військових, один з яких втратив ногу на фронті, слухали російську музику. До них підійшли поліцейські й повідомили, що на них поскаржилися місцеві.
"Ви просто стравлюєте людей", — говорить чоловік на відео.
Поліція ситуацію поки не коментувала.
Де не можна слухати російську музику
У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російську музику на телебаченні, радіо, у розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі. Заборона має діяти до звільнення усіх окупованих територій України та припинення агресії з боку РФ.
Крім того, у парламенті зареєстрований законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за прослуховування музики з держави-агресора. Якщо зараз штраф становить 70 гривень, то у разі схвалення нового закону він становитиме від 5100 до 25500 гривень. Втім, наразі законопроєкт ще не ухвалили, хоча зареєстрований він був ще у серпні минулого року.
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