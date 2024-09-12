В Одесі поліцейські зробили зауваження військовим за російську музику

Учасники бойових дій, які слухали російську музику. Фото: скриншот Telegram

Поліцейські зробили зауваження учасникам бойових дій через російську музику. Як виявилося, правоохоронців викликали місцеві мешканці. Відео, де знайомий чоловіків коментує ситуацію, шириться мережею.

Про це повідомляють одеські Telegram-канали.

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Поскаржилися на музику

За словами автора відео, двоє колишніх військових, один з яких втратив ногу на фронті, слухали російську музику. До них підійшли поліцейські й повідомили, що на них поскаржилися місцеві.

"Ви просто стравлюєте людей", — говорить чоловік на відео.

Поліція ситуацію поки не коментувала.

Де не можна слухати російську музику

У червні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє російську музику на телебаченні, радіо, у розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі. Заборона має діяти до звільнення усіх окупованих територій України та припинення агресії з боку РФ.

Крім того, у парламенті зареєстрований законопроєкт, який передбачає підвищення штрафів за прослуховування музики з держави-агресора. Якщо зараз штраф становить 70 гривень, то у разі схвалення нового закону він становитиме від 5100 до 25500 гривень. Втім, наразі законопроєкт ще не ухвалили, хоча зареєстрований він був ще у серпні минулого року.