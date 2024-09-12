В Одессе полицейские сделали замечание военным за русскую музыку

Участники боевых действий, слушавшие русскую музыку. Фото: скриншот Telegram

Полицейские сделали замечание участникам боевых действий из-за русской музыки. Как оказалось, правоохранителей вызвали местные жители. Видео, где знакомый мужчин комментирует ситуацию, распространяется по сети.

Об этом сообщают одесские Telegram-каналы.

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Пожаловались на музыку

По словам автора видео, двое бывших военных, один из которых потерял ногу на фронте, слушали русскую музыку. К ним подошли полицейские и сообщили, что на них пожаловались местные жители.

"Вы просто стравливаете людей", — говорит мужчина на видео.

Полиция ситуацию пока не комментировала.

Где нельзя слушать русскую музыку

В июне 2022 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий российскую музыку на телевидении, радио, в развлекательных заведениях, школах, общественном транспорте, гостиницах, ресторанах, кино и другом публичном пространстве. Запрет должен действовать до освобождения всех оккупированных территорий и прекращения агрессии со стороны РФ.

Кроме того, в парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий повышение штрафов за прослушивание музыки из государства-агрессора. Если сейчас штраф составляет 70 гривен, то в случае одобрения нового закона он составит от 5100 до 25500 гривен. Впрочем, законопроект еще не принят, хотя зарегистрирован он был еще в августе прошлого года.