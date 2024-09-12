Де в Одесі не буде світла 12 вересня

Ремонтники ДТЕК стають до роботи. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 12 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути електрику більшості містян до 19:00.

Про це у четвер, 12 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

Симоненка, 1, 11а.

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

Головковська, 15-23;

Мельницька, 2, 5;

Михайлівська, 13-19, 46, 46а;

узвіз Степана Олійника, 3-12;

Балківська, 50-175;

пров. 2-й Водяний, 11;

Колоністська, 1;

Південна, 1-14;

Болгарська, 35-70, 87а;

Градоначальницька, 9, 34-49;

Степова, 27-31, 46-50;

Колонтаївська, 1, 44-71;

площа Олексіївська, 1, 7, 9;

пров. Старокінний;

Середня, 38-66;

Олександра Кутузакія, 39-64;

Запорізька, 20-32;

Дюковська, 4, 8, 14;

Скісна, 1-76;

Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59;

пров. Виноградний, 4-38;

10-го Квітня, 14-20;

Садиковська, 1-20б;

Пішонівська, 3-16;

Базарна, 70;

пров. Поперечний, 1-17а;

Дідріхсона, 15-29;

Ніщинського композитора, 28, 38;

Сєрова, 13а;

пл. Михайлівська, 13, 15, 19;

Адмірала Лазарєва, 34-70;

Манежна, 40;

Мечникова, 32а;

Різовська, 4-20б;

Розкидайлівська, 5-26, 40-65;

Розумовського, 58, 60.

Роботи до 15:00

Північний РЕМ:

9-а, 2-а, 3я, 7-а Пересипська;

Балтська дорога, 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

Каришковського, 2-60;

пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтський;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Ринкова, 7;

пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Чорноморські;

Жевахова, 3 - 61;

Локомотивна, 1-27.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: