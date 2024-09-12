Де в Одесі не буде світла 12 вересня

Частина Одеси буде сьогодні без світла — причини
12 вересня 2024 10:18
Ремонтники ДТЕК стають до роботи. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 12 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути електрику більшості містян до 19:00.
Про це у четвер, 12 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- Симоненка, 1, 11а.
Роботи до 20:00
Центральний РЕМ:
- Головковська, 15-23;
- Мельницька, 2, 5;
- Михайлівська, 13-19, 46, 46а;
- узвіз Степана Олійника, 3-12;
- Балківська, 50-175;
- пров. 2-й Водяний, 11;
- Колоністська, 1;
- Південна, 1-14;
- Болгарська, 35-70, 87а;
- Градоначальницька, 9, 34-49;
- Степова, 27-31, 46-50;
- Колонтаївська, 1, 44-71;
- площа Олексіївська, 1, 7, 9;
- пров. Старокінний;
- Середня, 38-66;
- Олександра Кутузакія, 39-64;
- Запорізька, 20-32;
- Дюковська, 4, 8, 14;
- Скісна, 1-76;
- Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59;
- пров. Виноградний, 4-38;
- 10-го Квітня, 14-20;
- Садиковська, 1-20б;
- Пішонівська, 3-16;
- Базарна, 70;
- пров. Поперечний, 1-17а;
- Дідріхсона, 15-29;
- Ніщинського композитора, 28, 38;
- Сєрова, 13а;
- пл. Михайлівська, 13, 15, 19;
- Адмірала Лазарєва, 34-70;
- Манежна, 40;
- Мечникова, 32а;
- Різовська, 4-20б;
- Розкидайлівська, 5-26, 40-65;
- Розумовського, 58, 60.
Роботи до 15:00
Північний РЕМ:
- 9-а, 2-а, 3я, 7-а Пересипська;
- Балтська дорога, 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- Каришковського, 2-60;
- пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтський;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Ринкова, 7;
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Чорноморські;
- Жевахова, 3 - 61;
- Локомотивна, 1-27.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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