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Частина Одеси буде сьогодні без світла — причини

12 вересня 2024 10:18
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде світла 12 вересня
Ремонтники ДТЕК стають до роботи. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 12 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути електрику більшості містян до 19:00.

Про це у четвер, 12 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Південний РЕМ:  

  • Симоненка, 1, 11а. 

Роботи  до 20:00

Центральний РЕМ:  

  • Головковська, 15-23; 
  • Мельницька, 2, 5; 
  • Михайлівська, 13-19, 46, 46а; 
  • узвіз Степана Олійника, 3-12; 
  • Балківська, 50-175; 
  • пров. 2-й Водяний, 11; 
  • Колоністська, 1; 
  • Південна, 1-14; 
  • Болгарська, 35-70, 87а; 
  • Градоначальницька, 9, 34-49;
  • Степова, 27-31, 46-50; 
  • Колонтаївська, 1, 44-71; 
  • площа Олексіївська, 1, 7, 9; 
  • пров. Старокінний;
  • Середня, 38-66; 
  • Олександра Кутузакія, 39-64; 
  • Запорізька, 20-32;
  • Дюковська, 4, 8, 14; 
  • Скісна, 1-76; 
  • Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59; 
  • пров. Виноградний, 4-38;
  • 10-го Квітня, 14-20; 
  • Садиковська, 1-20б; 
  • Пішонівська, 3-16; 
  • Базарна, 70; 
  • пров. Поперечний, 1-17а; 
  • Дідріхсона, 15-29; 
  • Ніщинського композитора, 28, 38; 
  • Сєрова, 13а; 
  • пл. Михайлівська, 13, 15, 19; 
  • Адмірала Лазарєва, 34-70; 
  • Манежна, 40; 
  • Мечникова, 32а; 
  • Різовська, 4-20б; 
  • Розкидайлівська, 5-26, 40-65; 
  • Розумовського, 58, 60. 

Роботи  до 15:00

Північний РЕМ:  

  • 9-а, 2-а, 3я, 7-а  Пересипська;
  • Балтська дорога, 28; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103; 
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10; 
  • Каришковського, 2-60; 
  • пров.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтський; 
  • Жевахова гора, 22, 30, 81; 
  • Ринкова, 7;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Чорноморські;
  • Жевахова, 3 - 61; 
  • Локомотивна, 1-27. 

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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