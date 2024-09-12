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В Одесі передали державі елітне житло російського військового посадовця — подробиці

12 вересня 2024 10:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі конфіскували пентхауз дружини російського чиновника
Елітне житло російського чиновника в Одесі. Фото: Одеська прокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Колишній заступник міністра оборони РФ записав на свою дружину елітну квартиру на морському узбережжі Одеси. Потрапивши під санкції, посадовець держави-агресора намагався її незаконно продати. Але майно заарештували й передали в АРМА.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі

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Елітне житло площею 1012,6 кв. м на морському узбережжі Одеси було оформлено на дружину колишнього заступника міністра оборони Росії. У грудні 2023 року посадовця внесли до санкційного списку за підтримку збройної агресії проти України. Санкції включали блокування всіх його активів, обмеження можливості проведення торгових операцій, а також заборону передавати права на інтелектуальну власність. Також чиновнику заборонили виводити грошові активи в Україні. 

В Одесі передали державі елітне житло російського військового посадовця — подробиці - фото 1
Квартира російського чиновника в Одесі. Фото: Одеська прокуратура

Після цього росіянин намагався продати квартиру дружини через посередника за 1,5 мільйона доларів. Але у квітні цього року Київський районний суд арештував майно, а тепер за клопотанням прокурорів його передали в управління АРМА.  

Про кого йдеться

За даними Новини.LIVE, йдеться про радника міністра оборони РФ та члена ради директорів промислової компанії "Тактическое ракетное вооружение" Михайла Дмитрієва. Раніше він працював заступником міністра оборони держави-агресора та очолював комітет з військово-технічного співробітництва з іноземними державами. Компанія, до керівництва якої входить Дмитрієв, перебуває під санкціями США та Євросоюзу.   

Які ще квартири росіян конфіскували в Одесі

У травні цього року в Одесі за 4 мільйони доларів продали конфісковану чотирикімнатну квартиру російського олігарха Михайла Шелкова площею 175,5 кв. м. Шелкова вважають причетним до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ. За даними слідства, він використовував підконтрольну фірму з однієї з країн ЄС, щоби обійти санкції.

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