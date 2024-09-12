В Одесской области раздался взрыв

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот с видео

Взрыв в Одесской области раздался вечером, 4 сентября. Там и в нескольких регионах Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают корреспонденты Новости.LIVE.

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" На Одесщине раздался взрыв ", - говорится в сообщении .

В Силах обороны Юга сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты . На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.