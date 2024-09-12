В Одеській області пролунав вибух

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Вибух в Одеській області пролунав ввечері, 4 вересня. Наразі там та у декількох регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Вибух в Одеській області

"На Одещині пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.

У Силах оборони Півдня повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.