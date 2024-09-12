В Одеській області пролунав вибух

На Одещині пролунав вибух
Вибух в Одеській області пролунав ввечері, 4 вересня. Наразі там та у декількох регіонах України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Вибух в Одеській області
"На Одещині пролунав вибух", — йдеться у повідомленні.
У Силах оборони Півдня повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
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