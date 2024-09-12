Двое криворожчан поджигали квартиры в Одессе

Полицейские осматривают место преступления. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одессе задержаны двое жителей Кривого Рога, в возрасте 40 и 37 лет. Их подозревают в поджоге трех квартир. Поджигателям грозит до 10 лет заключения.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Поджоги в Одессе

В полицию обратилась одесситка, снимающая квартиру на седьмом этаже в Пересыпском районе. Утром она увидела у двери бутылку с неизвестной смесью, а на коврике на входе — следы огня. Через несколько дней о попытках поджога сообщили еще две женщины. Одна из них жила в том же доме, но на двух этажах ниже, а вторая — в Приморском районе.

К счастью, никто не пострадал, а пламя или потухало само по себе, или гасилось жителями.

Криминальные гастролеры

Как установили полицейские, ко всем трем поджогам причастны двое мужчин. Оба судимы за кражи и преступления, связанные с наркотиками. Кроме того, старшего задержанного судят за разбой и кражу в Закарпатской и Днепропетровской областях.

Готовясь к первому поджогу, мужчины приехали на несколько дней в Одессу. Накануне они принесли в многоэтажку необходимое оборудование и спрятали его на балконе. Дальнейшие преступления совершались уже без подготовки, приезжая в город на несколько часов.

Детали преступлений

Мужчины поднимались на выбранный этаж и заливали краской камеры видеонаблюдения и глазки в дверях всех квартир. После этого обливали легковоспламеняющейся жидкостью коврики на входе или принесенную с собой ткань и поджигали.

Что угрожает поджигателям

Мужчинам предъявлены обвинения в покушениях на умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Оба находятся в СИЗО. Если суд сочтет их виновными, им грозит до 10 лет лишения свободы.