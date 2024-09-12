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Одесчина оказалась в ТОП-5 регионов по программе еОселя

12 сентября 2024 14:21
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесса в ТОП-5 по программе есть-Оселя
Участники форума Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одесской области привлекли 850 миллионов долларов на реализацию государственной программы доступных ипотечных кредитов "еОселя". Таким образом, регион оказался в пятерке лидеров по Украине по этому показателю.

Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Ранее в ОВА сообщалось, что 277 украинских воинов из Одесской области получили беспроцентные кредиты на новое жилье.

Как работает "еОселя"

Государственная программа доступного ипотечного кредитования граждан Украины "еОселя" стартовала летом 2022 года. Льготная ставка составляет 3-7%, срок кредита – до 20 лет. Минимальный первый взнос – 20%. В Одесской области военные, спасатели, правоохранители и пограничники могут не платить проценты за кредит — льготную ставку им компенсирует областная администрация.

Чтобы воспользоваться услугой "еОселя", нужно заполнить заявку в мобильном по отношению "Действие" и выбрать банк-партнер программы. Участие в ней принимают "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank и "Укрэксимбанк".

За более подробной информацией можно обращаться по телефонам: 048-7189-242, 048-7189-360.

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