Іпотечне кредитування "єОселя": купівля квартири під час війни

Будівництво житлового будинку. Фото: Таїровські сади

З 1 серпня 2023 року Кабмін розширив дію пільгового іпотечного кредитування "єОселя". Це означає, що придбати житло під 7% річних терміном до 20 років можуть усі охочі. А для військових ще приємніші умови, іпотека під 3% річних. Сама програма не нова, вона діє з жовтня минулого року, правда, скористатися нею могли лише пільгові категорії українців, серед яких кадрові військові, переселенці, лікарі та вчителі.

Чи готові українці купувати житло під час війни за умови пільгової іпотеки, про це журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів.

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З 1 серпня збільшується кількість українців, які можуть отримати житло за програмою доступного іпотечного кредитування "єОселя". Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни та члени їхніх сімей, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих ветеранів війни, а також сім’ї загиблих захисників. Крім того, до переліку заявників потрапили й інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи.

Будівництво будинку. Фото: Новини.LIVE

Умови кредитування

фіксована річна ставка у гривні: 7%

перший внесок: від 20%

термін кредитування: до 20 років

придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Одесит Едуард вважає, що умови кредитування не відповідають реаліям сьогодення. За словами чоловіка, аби сплатити за квартиру, треба мати стабільний дохід. Крім того, на думку чоловіка, кредитування в Україні досі не набуло популярності через велику річну ставку.

Одесит Едуард про кредитування. Фото: Новини.LIVE

"Я вважаю, що спершу треба звернути увагу на те, що кредитування в Україні ще не набуло таких обсягів, щоб брати навіть до 3% великі суми. Якщо я з родиною (троє осіб) захочемо придбати будинок за 150-200 тисяч доларів, то вважаю, що наша держава зробить все для того, щоб і проценти з нас отримати, а потім ще й забрати цей будинок через те, що я не змогу сплачувати його. Тому я не буду ризикувати", — поділився своїми думками одесит Едуард.

Скептично до кредитування ставиться й одесит Дмитро. Каже, у своєму житті всіляко уникає кредитів, бо є чимало випадків, коли громадяни через економічну нестабільність у країні не мали змоги його сплачувати, а в результаті залишалися і без грошей, і без житла.

Одесит Дмитро про іпотечне кредитування. Фото: Новини.LIVE

"Я б не скористався умовами та не взяв би кредит. Бо у нас в країні, якщо ти береш кредит, потім маєш головний біль як його сплатити й точно будуть певні наслідки. Я точно не скористаюся цією програмою, на щастя, мені є де жити", — зазначає Дмитро.

Акредитовані забудовники

Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. У рамках "єОселі" допускається кредитування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується. Така модель роботи забезпечує захист прав позичальників "єОселі" при купівлі квартири. Тому акредитація забудовників банками у програмі доступна лише для тих, хто обрав прозорий механізм фінансування будівництва.

Будівництво будинку. Фото: Новини.LIVE

Попри гарантії від держави, одеситка Марія виступає категорично проти кредитування. Жінка каже, що їхня родина віддає перевагу власним силам у розв'язанні питань, що стосуються нерухомості.

Одеситка Марія про іпотечне кредитування. Фото: Новини.LIVE

"Кредит — це ризик, наразі у нас квартира є і нам цього достатньо. Ми більше розраховуємо на свої власні сили, а також на те, що заробимо і зможемо відкласти гроші. Живемо "по-старому", певними перевіреними методами. Не довіряємо кредитуванню, навіть державному, бо в наш час нестабільності важко щось спрогнозувати та на щось конкретне розраховувати", — розповідає одеситка Марія.

Одесит Сергій вважає, що кредитування для пересічних громадян матиме позитивний результат, лише за умови стабільності в країні та постійному заробітку. Чоловік переконаний, що охочих скористатися іпотечним кредитуванням буде обмаль.

Одесит Сергій про іпотечне кредитування. Фото: Новини.LIVE

"Як на мене, 7%, то дуже багато, а як це потім сплатити!? Мені навіть важко уявити. Для звичайного пересічного громадянина це дуже багато, у нас люди не заробляють стільки грошей. Я не зовсім довіряю кредитуванню в Україні", — підкреслив Сергій.

Які банки беруть участь у програмі

Тим часом голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснює, що Уряд все зробив для того, аби прискорити процес видачі іпотек українцям, які потребують власного житла. Тому з 1 серпня програма "єОселя" стане доступнішою в п'яти банках країни.

"Наразі вже видано 1700 кредитів на суму 2,3 млрд грн. Станом на сьогодні участь у програмі "єОселя" беруть Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Ще декілька банків-партнерів перебувають на стадії інтеграції із "Дії" та вже скоро долучаться до реалізації програми", — зазначив Данило Гетманцев.

Будівництво багатоповерхівок. Фото: Новини.LIVE

Кому підходить програма "єОселя"

Згідно з критеріями уряду, скористатися програмою пільгового іпотечного кредитування можуть:

громадяни України віком від 18 до 70 років

платоспроможні громадяни

особи, які володіють нерухомістю менше ніж 52,5 кв. м (додатково — 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї)

особи, які не перебувають під санкціями

особи, які не беруть участі в інших схожих державних програмах.

Одеситка Галина вважає, що програма "єОселя" — це чудова можливість для молодих родин придбати власне житло. Каже, свого часу теж планувала взяти участь в аналогічній програмі, але ще за часів Радянського союзу. Жінка переконана, що ті, хто має стабільний заробіток, можуть сміливо оформлювати іпотеку.

Одеситки Галина та Тетяна про іпотечне кредитування. Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, що цією можливістю скористалася б молодь, бо дуже багато із них живуть в орендованому помешканні й мені здається, що їм набагато краще заробляти та частину з цього віддавати вже на своє житло. Пам’ятаю зі свого досвіду, здається, ще за часів Радянського союзу: тоді було 6% кредиту щомісячно. І от особисто я спробувала це, втім не довела справу до кінця, бо вже не було потреби. Вважаю, що для молоді це найкращий варіант", — розказала Галина.

Підтримує її в цьому й одеситка Тетяна. Втім вважає, що ідеальні умови іпотечного кредитування — стабільна економічна ситуація в країні.

"Мені здається, що для того, аби взяти кредит треба мати стабільну роботу, а у нас в країні зараз все дуже складно. Загалом умови дійсно хороші, але є чимало нюансів, які треба враховувати перш ніж брати кредит", — резюмувала Тетяна.

Житлові багатоповерхівки. Фото: Новини.LIVE

Фахівці тим часом попереджають, що перед отриманням кредиту, програма проаналізує спершу документи щодо доходів та статусу заявника. Людина отримає попереднє рішення, чи може вона претендувати на участь в цій програмі, а також на який потенційний розмір кредиту може розраховувати. Крім того, варто врахувати й додаткові витрати, що є стандартними для іпотечних кредитів, і для учасників "єОселі" тут винятків немає. Види платежів та суми можуть різнитися залежно від банку.

Додаткові витрати

страхування іпотеки

разова комісія

послуги нотаріуса

оцінювання нерухомості

відкриття рахунку

переказ коштів на рахунок продавця

Варто також зазначити, що під дію програми "єОселя" не підпадають таунхауси та приватні будинки, а лише квартири у багатоповерхівці. Вік висотки має бути не більше 10 років. Державна компанія "Укрфінжитло" допускає до участі в програмі будинки з готовністю 20-30%, де вже зведено декілька поверхів моноліту і є дуже помітна динаміка будівництва.