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В Одесі за програмою "єОселя" видали 19 кредитів: в "Дії" ще тисяча заявок

8 лютого 2023 13:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі за програмою єОселя видали 19 кредитів
Фактично програма працює з грудня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Попри війну українці продовжують купляти квартири. Одесити від початку роботи програми "єОселя" отримали кредити на суму понад 27 мільйонів гривень. 

Про це під час панельної дискусії розповіла заступник начальника філії Одеського обласного управління АТ "Ощадбанк" з роздрібного бізнесу Ганна Шевченко. 

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"Програма стартувала з жовтня 2022 року, але фактично запрацювала з кінця грудня 2022 року. Всього за цей час видано 700 кредитів на суму понад 1 млрд гривень. Ощадбанк видав 500 кредитів на суму 500 млн гривень. Це 80% обсягів програми", — зазначила фахівчиня.

Ганна Шевченко додала, що кількість заяв на участь у програмі "єОселя" в додатку "Дія" насьогодні становить понад 1000, й багато заяв вже погоджені.

Хто може скористатися програмою

Програмою "єОселя" — державною пільговою іпотекою зі ставкою 3% — можуть скористатися: військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей, медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Може взяти кредит:

  • громадяни України
  • старші за 18 років на дату оформлення кредиту
  • не старші 70 років на дату погашення
  • платоспроможні
  • не маєте власного житла зовсім або воно: менше ніж 52,5 м² + 21 м² на кожного наступного члена сім'ї додатково (ваш чоловік/дружина та неповнолітні діти, що проживають з вами); розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території;
  • не фігуруєте в санкційних списках
  • не берете участь в інших чинних державних програмах із забезпечення житлом

Усю необхідну інформацію дізнайтесь на офіційному порталі.

Нагадаємо, у 2022 році в Одесі зареєстрували у 8 разів менше ніж рік тому дозвільних документів на будівництво. Відділ державного архітектурно-будівельного контролю міської ради видав тільки 300 таких дозволів.

Як повідомлялося раніше, в Україні вимушеним переселенцям покращили умови пільгових житлових кредитів. Йдеться про зміни в порядку надання іпотеки під 3% річних із коштів гранту німецького уряду.

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