В Одессе по программе естьОселя выдали 19 кредитов

В Одессе по программе "єОселя" выдали 19 кредитов: в "Дії" еще тысяча заявок
Несмотря на войну, украинцы продолжают покупать квартиры. Одесситы с начала работы программы ""єОселя" получили кредиты на сумму более 27 миллионов гривен.
Об этом во время панельной дискуссии рассказала заместитель начальника филиала Одесского областного управления АО "Ощадбанк" по розничному бизнесу Анна Шевченко.
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"Программа стартовала с октября 2022 года, но фактически заработала с конца декабря 2022 года. Всего за это время выдано 700 кредитов на сумму свыше 1 млрд. гривен. Сбербанк выдал 500 кредитов на сумму 500 млн. гривен. Это 80% объемов программы", — отметила специалист.
Анна Шевченко добавила, что количество заявлений на участие в программе "єОселя" в приложении "Дія" на сегодня составляет более 1000, и многие заявления уже согласованы.
Кто может воспользоваться программой
Программой "єОселя" — государственной льготной ипотекой со ставкой 3% — могут воспользоваться: военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.
Может взять кредит:
- граждане Украины
- старше 18 лет на дату оформления кредита
- не старше 70 лет на дату погашения
- платежеспособные
- нет собственного жилья вовсе или оно: менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно (ваш супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами); расположен в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;
- не фигурируете в санкционных списках
- не участвуете в других действующих государственных программах по обеспечению жильем
Всю необходимую информацию узнайте на официальном портале.
Напомним, в 2022 году в Одессе зарегистрировали в 8 раз меньше года назад разрешительных документов на строительство. Отдел государственного архитектурно строительного контроля городского совета выдал только 300 таких разрешений.
Как сообщалось ранее, в Украине вынужденным переселенцам улучшили условия льготных жилищных кредитов. Речь идет об изменениях в порядке предоставления ипотеки под 3% годовых из средств гранта немецкого правительства.