В Одессе по программе естьОселя выдали 19 кредитов

Фактически программа работает с декабря

Несмотря на войну, украинцы продолжают покупать квартиры. Одесситы с начала работы программы "​​​​"єОселя" получили кредиты на сумму более 27 миллионов гривен.

Об этом во время панельной дискуссии рассказала заместитель начальника филиала Одесского областного управления АО "Ощадбанк" по розничному бизнесу Анна Шевченко.

"Программа стартовала с октября 2022 года, но фактически заработала с конца декабря 2022 года. Всего за это время выдано 700 кредитов на сумму свыше 1 млрд. гривен. Сбербанк выдал 500 кредитов на сумму 500 млн. гривен. Это 80% объемов программы", — отметила специалист.

Анна Шевченко добавила, что количество заявлений на участие в программе "єОселя" в приложении "Дія" на сегодня составляет более 1000, и многие заявления уже согласованы.

Кто может воспользоваться программой

Программой "єОселя" — государственной льготной ипотекой со ставкой 3% — могут воспользоваться: военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей, медики, педагоги, ученые, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Может взять кредит:

граждане Украины

старше 18 лет на дату оформления кредита

не старше 70 лет на дату погашения

платежеспособные

нет собственного жилья вовсе или оно: менее 52,5 м² + 21 м² на каждого следующего члена семьи дополнительно (ваш супруг и несовершеннолетние дети, проживающие с вами); расположен в районе боевых действий или на временно оккупированной территории;

не фигурируете в санкционных списках

не участвуете в других действующих государственных программах по обеспечению жильем

Всю необходимую информацию узнайте на официальном портале.

Напомним, в 2022 году в Одессе зарегистрировали в 8 раз меньше года назад разрешительных документов на строительство. Отдел государственного архитектурно строительного контроля городского совета выдал только 300 таких разрешений.

Как сообщалось ранее, в Украине вынужденным переселенцам улучшили условия льготных жилищных кредитов. Речь идет об изменениях в порядке предоставления ипотеки под 3% годовых из средств гранта немецкого правительства.