Квартири для ветеранів війни: скільки грошей виділили на Одещині

Тетяна Дементьєва на брифінгу. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

В Одеській області заплановано фінансування для придбання житла ветеранам війни. На це виділено з бюджету майже 290 мільйонів гривень.

Про це на брифінгу повідомила директор департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної військової адміністрації Тетяна Дементьєва.

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За даними на 1 квітня 2023 року, у реєстрі обласної влади знаходиться 118 сімей з військовими ветеранами, яким вже призначено компенсацію на придбання житла на загальну суму понад 289 мільйонів гривень. У поточному році передбачено виділити 1 мільярд 734 мільйони гривень для фінансування цієї програми з бюджету країни.

Також, в рамках цієї програми, майже 100 мільйонів гривень будуть виділені особам, які брали участь у бойових діях за межами України, та членам їх родин. На 2023 рік у державному бюджеті передбачено виділити майже 500 мільйонів гривень для цієї мети.

"У єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 41158 ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". А саме — 5732 особи з інвалідністю внаслідок війни. В цю категорію входять ветерани АТО/ООС та російсько-української війни – 665 осіб. 24765 учасників бойових дій, 4118 учасників війни, 6528 членів сімей загиблого (померлого) ветерана війни, або 791 родини", — зазначила Тетяна Дементьєва.

Ця програма компенсації має на меті підтримку ветеранів війни та їх родин, забезпечуючи їм можливість придбати власне житло та покращити свої життєві умови. Влада Одеської області визнає важливість соціального захисту ветеранів і продовжує надавати їм необхідну підтримку.

Нагадаємо, Одесу відвідала міністр зі справ ветеранів Юлія Лапутіна, яка взяла участь в засіданні виконавчого комітету міськради, щоб обговорити питання допомоги ветеранам. У своєму виступі міністр наголосила на необхідності якісної комунікації та співпраці з місцевою владою.