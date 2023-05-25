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Міністр зі справ ветеранів відвідала Одесу: що обговорювали

25 травня 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Міністр зі справ ветеранів відвідала Одесу: що обговорювали
Юлія Лапутіна в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесу відвідала Міністр із справ ветеранів Юлія Лапутіна, яка взяла участь в засіданні виконавчого комітету міськради, щоб обговорити питання допомоги ветеранам. У своєму виступі Міністр наголосила на необхідності якісної комунікації та співпраці з місцевою владою.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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"Ми сьогодні в Одесі і сподіваємося на якісну комунікацію та співпрацю із місцевою владою. Адже ми розуміємо, що після Перемоги нас очікує велика кількість ветеранів, яким буде дуже потрібна наша допомога, які повинні стати воїнами відновлення", — сказала Міністр Лапутіна.

Під час засідання виконавчого комітету обговорювалися різні питання, зокрема, реабілітації та соціалізації ветеранів. Один з основних питань стосувався компенсації закладам, які здійснюють реабілітаційні послуги для ветеранів. Мер Труханов підкреслив, що міська влада має взяти на себе витрати, щоб забезпечити необхідну підтримку наших Захисників.

Нагадаємо, в Одесі на могилах військових, що віддали своє життя за Україну, будуть встановлені надгробки однакового зразка. Родичам героїв запропонують два варіанти поховання та надгробків.

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