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В Одесі затвердили пам’ятники для поховання військових

25 травня 2023 13:23
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі затвердили пам’ятники для поховання військових
Військове кладовище в Україні. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі на могилах військових, що віддали своє життя за Україну, будуть встановлені надгробки однакового зразка. Родичам героїв запропонують два варіанти поховання та надгробків.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету Одеської міської ради.

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Родичі загиблих бійців, зможуть обрати де саме ховати захисника на спільному меморіальному кладовищі для військових чи обрати місце самостійно. Крім того, надгробки будуть двох зразків: з козацьким хрестом для православних, та морською хвилею для представників інших конфесій.

Надгробок у вигляді козацького хреста. Фото: скриншот
Надгробок у вигляді козацького хреста. Фото: скриншот
Надгробок у вигляді морської хвилі. Фото: скриншот
Надгробок у вигляді морської хвилі. Фото: скриншот

"Наш прямий обов’язок перед захисниками, що віддали своє життя за свободу українців поховати їх з усіма почестями. Якщо герой буде похований на меморіальному кладовищі, то пам’ятник буде у вигляді козацького хреста. Ми розуміємо, що за Україну б'ються не лише православні християни, тому ми визначили другий варіант зразка у формі хвилі, ми ж все ж таки в Одесі, це символічно", — зазначив мер.

Нагадаємо, в Одесі з’явиться окреме кладовище для військових, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України. Для цього уже визначено окремий сектор, де будуть встановлені надгробки однакового зразка.

На десятий рік війни в Україні немає жодного єдиного кладовища для військових. Пантеон Героїв на Аскольдовій Могилі повинен бути тому, що це історично абсолютно відповідне місце.

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