В Одесі буде створено кладовище для героїв

Могили невідомих бійців, які загинули в зоні проведення АТО. Фото: Олександр Прилепа / УНІАН

В Одесі з’явиться окреме кладовище для військових, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України. Для цього уже визначено окремий сектор, де будуть встановлені надгробки однакового зразка.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради Олена Китайська.

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"Ми на наступній сесії вноситимемо зміни, й місто буде, вшановуючи пам’ять загиблих, створювати меморіальне кладовище. Для цього виділено спеціальний сектор й будуть встановлюватись надгробки єдиного зразка для того, щоб кожен пам’ятав, якою ціною нам буде дана перемога", — зазначила Олена Китайська.

Зазначимо, у Чернігові планують відкрити меморіальний комплекс загиблим у російсько-українській війні військовим. Комплекс буде розрахований на 150-160 поховань.

Нагадаємо, що у березні українці підтримали петицію про створення Пантеону Героїв на Аскольдовій могилі. Пантеон на території парку Аскольдова могила в Києві має стати місцем почесних поховань та вшанування пам’яті видатних героїв української історії.

На десятий рік війни в Україні немає жодного єдиного кладовища для військових. Пантеон Героїв на Аскольдовій Могилі повинен бути тому, що це історично абсолютно відповідне місце.