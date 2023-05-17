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В Одессе будет создано кладбище для героев

17 мая 2023 11:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе будет создано кладбище для героев
Могилы неизвестных бойцов, погибших в зоне проведения АТО. Фото: Александр Прилепа / УНИАН
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе появится отдельное кладбище для военных, отдавших свою жизнь защищая территориальную целостность и независимость Украины. Для этого уже определен отдельный сектор, где будут установлены надгробия одинакового образца.

Об этом на брифинге рассказала директор департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская.

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"Мы на следующей сессии будем вносить изменения, и город будет, чествуя память погибших, создавать мемориальное кладбище. Для этого выделен специальный сектор и будут устанавливаться надгробия единого образца, для того чтобы каждый помнил какой ценой нам будет дана победа", — отметила Елена Китайская.

Отметим, что в Чернигове планируют открыть мемориальный комплекс погибшим в российско-украинской войне военным. Комплекс будет рассчитан на 150–160 захоронений.

Напомним, что в марте украинцы поддержали петицию о создании Пантеона Героев на Аскольдовой могиле. Пантеон на территории парка Аскольдова могила в Киеве должна стать местом почетных захоронений и памяти выдающихся героев украинской истории.

На десятый год войны в Украине нет ни одного кладбища для военных. Пантеон Героев на Аскольдовой Могиле должен быть потому, что это исторически совершенно подходящее место.

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