В Одессе утвердили памятники для захоронения военных
В Одессе на могилах военных, отдавших свою жизнь за Украину, будут установлены надгробия одинакового образца. Родственникам героев предложат два варианта погребения и надгробий.
Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.
Родственники погибших бойцов смогут выбрать где именно хоронить защитника на совместном мемориальном кладбище для военных или выбрать место самостоятельно. Кроме того, надгробия будут двух образцов: с казацким крестом для православных и морской волной для представителей других конфессий.
"Наша прямая обязанность перед защитниками, отдавшими свою жизнь за свободу украинцев похоронить их со всеми почестями. Если герой будет похоронен на мемориальном кладбище, то памятник будет в виде казацкого креста. Мы понимаем, что за Украину дерутся не только православные христиане, поэтому мы определили второй вариант образца в форме волны, мы все же в Одессе, это символично", — отметил мэр.
Напомним, в Одессе появится отдельное кладбище для военных, отдавших свою жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Для этого уже определен отдельный сектор, где будут установлены надгробия одинакового образца.
На десятый год войны в Украине нет ни одного кладбища для военных. Пантеон Героев на Аскольдовой Могиле должен быть потому, что это исторически совершенно подходящее место.