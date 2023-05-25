В Одессе утвердили памятники для захоронения военных

Военное кладбище в Украине. Фото: google

В Одессе на могилах военных, отдавших свою жизнь за Украину, будут установлены надгробия одинакового образца. Родственникам героев предложат два варианта погребения и надгробий.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета Одесского городского совета.

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Родственники погибших бойцов смогут выбрать где именно хоронить защитника на совместном мемориальном кладбище для военных или выбрать место самостоятельно. Кроме того, надгробия будут двух образцов: с казацким крестом для православных и морской волной для представителей других конфессий.

Надгробие в виде казацкого креста. Фото: скриншот

Надгробие в виде морской волны. Фото: скриншот

"Наша прямая обязанность перед защитниками, отдавшими свою жизнь за свободу украинцев похоронить их со всеми почестями. Если герой будет похоронен на мемориальном кладбище, то памятник будет в виде казацкого креста. Мы понимаем, что за Украину дерутся не только православные христиане, поэтому мы определили второй вариант образца в форме волны, мы все же в Одессе, это символично", — отметил мэр.

Напомним, в Одессе появится отдельное кладбище для военных, отдавших свою жизнь, защищая территориальную целостность и независимость Украины. Для этого уже определен отдельный сектор, где будут установлены надгробия одинакового образца.

На десятый год войны в Украине нет ни одного кладбища для военных. Пантеон Героев на Аскольдовой Могиле должен быть потому, что это исторически совершенно подходящее место.