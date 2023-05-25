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Министр по делам ветеранов посетила Одессу: что обсуждали

25 мая 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Министр по делам ветеранов посетила Одессу: что обсуждали
Юлия Лапутина в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одессу посетила Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, принявшая участие в заседании исполнительного комитета горсовета, чтобы обсудить вопросы помощи ветеранам. В своем выступлении Министр отметила необходимость качественной коммуникации и сотрудничества с местными властями.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Мы сегодня в Одессе и надеемся на качественную коммуникацию и сотрудничество с местными властями. Ведь мы понимаем, что после Победы нас ожидает большое количество ветеранов, которым будет очень нужна наша помощь, которые должны стать воинами восстановления", — сказала Министр Лапутина.

В ходе заседания исполнительного комитета обсуждались разные вопросы, в частности, реабилитации и социализации ветеранов. Один из основных вопросов касался компенсации заведениям, осуществляющим реабилитационные услуги для ветеранов. Мэр Труханов подчеркнул, что городские власти должны взять на себя расходы, чтобы обеспечить необходимую поддержку наших защитников.

Напомним, в Одессе на могилах военных, отдавших свою жизнь за Украину, будут установлены надгробия одинакового образца. Родственникам героев предложат два варианта погребения и надгробий.

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