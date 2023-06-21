Квартиры для ветеранов войны: сколько денег выделили в Одесской области

Татьяна Дементьева на брифинге. Фото: Медиацентр Украина – Одесса

В Одесской области запланировано финансирование на приобретение жилья ветеранам войны. На это выделено из бюджета около 290 миллионов гривен.

Об этом на брифинге сообщила директор департамента социальной и семейной политики Одесской областной военной администрации Татьяна Дементьева.

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По данным на 1 апреля 2023 года, в реестре областных властей находится 118 семей с военными ветеранами, которым уже назначена компенсация на приобретение жилья на общую сумму более 289 миллионов гривен. В текущем году предусмотрено выделить 1 миллиард 734 миллиона гривен на финансирование этой программы из бюджета страны.

Также, в рамках этой программы, почти 100 миллионов гривен будут выделены лицам, участвовавшим в боевых действиях за пределами Украины, и членам их семей. На 2023 год в государственном бюджете предусмотрено выделить около 500 миллионов гривен для этой цели.

"В едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, находится 41158 ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". А именно — 5732 человека с инвалидностью в результате войны. Эту категорию входят ветераны АТО/ООС и российско-украинской войны — 665 человек. 24765 участников боевых действий, 4118 участников войны, 6528 членов семей погибшего (умершего) ветерана войны или 791 семьи", — отметила Татьяна Дементьева.

Целью этой программы является поддержка ветеранов войны и их семей, обеспечивая им возможность приобрести собственное жилье и улучшить свои жизненные условия. Власти Одесской области признают важность социальной защиты ветеранов и продолжают оказывать им необходимую поддержку.

Напомним, Одессу посетила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, принявшая участие в заседании исполнительного комитета горсовета, чтобы обсудить вопросы помощи ветеранам. В своем выступлении министр отметила необходимость качественной коммуникации и сотрудничества с местными властями.