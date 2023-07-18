Ипотечное кредитование "еОселя": покупка квартиры во время войны

Строительство многоэтажки. Фото: Таировские сады

С 1 августа 2023 года Кабмин расширил действие льготного ипотечного кредитования "єОселя". Это значит, что приобрести жилье под 7% годовых на срок до 20 лет могут все желающие. А для военных еще более приятные условия, ипотека под 3% годовых. Сама программа не новая, она действует с октября прошлого года, правда, воспользоваться ею могли только льготные категории украинцев, среди которых кадровые военные, переселенцы, врачи и учителя.

Готовы ли украинцы покупать жилье во время войны при льготной ипотеке, об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования "єОселя". Подать заявку на получение кредита под 7% могут ветераны войны и члены их семей, участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, семьи погибших ветеранов войны, а также семьи погибших защитников. Кроме того, в перечень заявителей попали и другие граждане Украины, не имеющие собственной жилой недвижимости, или в собственности которых менее 52,5 кв. метра для семьи из одного человека.

Строительство дома. Фото: Новини.LIVE

Условия кредитования

фиксированная годовая ставка в гривне: 7%

первый взнос: от 20%

срок кредитования: до 20 лет

приобрести можно квартиру в строящемся доме или не старше трех лет на момент заключения договора.

Одессит Эдуард считает, что условия кредитования не соответствуют сегодняшним реалиям. По словам мужчины, чтобы оплатить квартиру, нужно иметь стабильный доход. Кроме того, по мнению мужчины, кредитование в Украине до сих пор не приобрело популярность из-за большой годовой ставки.

Одессит Эдуард о кредитовании. Фото: Новини.LIVE

"Я считаю, что сначала нужно обратить внимание на то, что кредитование в Украине еще не приобрело такие объемы, чтобы брать даже до 3% большие суммы. Если я с семьей (три человека) захотим приобрести дом за 150-200 тысяч долларов, то считаю, что наше государство сделает все для того, чтобы и проценты из нас получить, а потом еще и забрать этот дом из-за того, что я не смогу платить его. Поэтому я не рискну", — поделился своим мнением одессит Эдуард.

Скептически к кредитованию относится и одессит Дмитрий. Говорит, в своей жизни всячески избегает кредитов, потому что есть немало случаев, когда граждане из-за экономической нестабильности в стране не могли его платить, а в результате оставались и без денег, и без жилья.

Одессит Дмитрий об ипотечном кредитовании. Фото: Новини.LIVE

"Я бы не воспользовался условиями и не взял бы кредит. Потому что у нас в стране, если ты берешь кредит, потом имеешь головную боль как его оплатить и точно будут определенные последствия. Я точно не воспользуюсь этой программой, к счастью, мне есть где жить", — отмечает Дмитрий.

Аккредитованные застройщики

Если человек захочет приобрести строящееся жилье, он сможет это сделать только у застройщиков, аккредитованных банками-участниками программы. В рамках "єОсели" допускается кредитование, когда покупатель становится владельцем имущественных прав на строящееся жилье. Такая модель работы обеспечивает защиту прав заемщиков при покупке квартиры. Поэтому аккредитация застройщиков банками в программе доступна только тем, кто избрал прозрачный механизм финансирования строительства.

Строительство дома. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на гарантии государства, одесситка Мария выступает категорически против кредитования. Женщина говорит, что их семья предпочитает собственные силы в решении вопросов, касающихся недвижимости.

Одесситка Мария об ипотечном кредитовании. Фото: Новини.LIVE

"Кредит — это риск, пока у нас квартира есть и нам этого достаточно. Мы больше рассчитываем на свои собственные силы, а также на то, что заработаем и сможем отложить деньги. Живем "по старинке", определенными проверенными методами. Не доверяем кредитованию, даже государственном, потому что в наше время нестабильности трудно что-то спрогнозировать и на что-то конкретное рассчитывать", — рассказывает одесситка Мария.

Одессит Сергей считает, что кредитование для рядовых граждан будет иметь положительный результат, только при стабильности в стране и постоянном заработке. Мужчина убежден, что желающих воспользоваться ипотечным кредитованием будет мало.

Одессит Сергей об ипотечном кредитовании. Фото: Новини.LIVE

"Как по мне, 7%, то очень много, а как это потом оплатить!? Мне даже трудно представить. Для обычного рядового гражданина это очень много, у нас люди не зарабатывают столько денег. Я не совсем доверяю кредитованию в Украине", — подчеркнул Сергей.

Какие банки принимают участие в программе

Тем временем глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объясняет, что Правительство все сделало для того, чтобы ускорить процесс выдачи ипотек украинцам, нуждающимся в собственном жилье. Поэтому с 1 августа программа "єОселя" станет доступнее в пяти банках страны.

"Сейчас уже выдано 1700 кредитов на сумму 2,3 млрд грн. По состоянию на сегодняшний день участие в программе "єОселя" принимают Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк и Sky Bank. Еще несколько банков-партнеров находятся на стадии интеграции из "Дії" и уже скоро присоединятся к реализации программы", — отметил Даниил Гетманцев.

Строительство многоэтажек. Фото: Новини.LIVE

Кому подходит программа "єОселя"

Согласно критериям правительства, воспользоваться программой льготного ипотечного кредитования могут:

граждане Украины от 18 до 70 лет

платежеспособные граждане

лица, владеющие недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно — 21 кв. м на каждого следующего члена семьи)

лица, не находящиеся под санкциями

лица, не участвующие в других подобных государственных программах.

Одесситка Галина считает, что программа "єОселя" — это отличная возможность для молодых семей приобрести собственное жилье. Говорит, в свое время тоже планировала поучаствовать в аналогичной программе, но еще во времена Советского союза. Женщина убеждена, что имеющие стабильный заработок могут смело оформлять ипотеку.

Одесситки Галина и Татьяна об ипотечном кредитовании Фото: Новини.LIVE

"Я думаю, что этой возможностью воспользовалась бы молодежь, потому что очень многие из них живут в арендованной квартире и, мне кажется, что им гораздо лучше зарабатывать и часть из этого отдавать уже на свое жилье. Помню из своего опыта, кажется, еще во времена Советского союза: тогда было 6% кредита ежемесячно. И вот лично я попробовала это, впрочем, не довела дело до конца, потому что уже не было нужды. Считаю, что для молодежи это лучший вариант", — рассказала Галина.

Поддерживает ее в этом и одесситка Татьяна. Впрочем, считает, что идеальные условия ипотечного кредитования — стабильная экономическая ситуация в стране.

"Мне кажется, что для того, чтобы взять кредит, нужно иметь стабильную работу, а у нас в стране сейчас все очень сложно. В общем, условия действительно хорошие, но есть немало нюансов, которые нужно учитывать прежде чем брать кредит", — резюмировала Татьяна.

Жилые многоэтажки. Фото: Новини.LIVE

Специалисты тем временем предупреждают, что перед получением кредита программа проанализирует сначала документы о доходах и статусе заявителя. Человек получит предварительное решение, может ли он претендовать на участие в этой программе, а также на какой потенциальный размер кредита может рассчитывать. Кроме того, стоит учесть и дополнительные расходы, которые являются стандартными для ипотечных кредитов, и для участников "єОселя" здесь исключений нет. Виды платежей и суммы могут различаться в зависимости от банка.

Дополнительные затраты

страхование ипотеки

разовая комиссия

услуги нотариуса

оценка недвижимости

открытие счета

перевод средств на счет продавца

Стоит также отметить, что под действие программы "єОселя" не подпадают таунхаусы и частные дома, а только квартиры в многоэтажке. Возраст высотки должен быть не больше 10 лет. Государственная компания "Укрфинжилье" допускает к участию в программе дома с готовностью 20-30%, где уже возведено несколько этажей монолита и очень заметна динамика строительства.