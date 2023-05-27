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В Одесі кількість будівництва знизилась в чотири рази

27 травня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі кількість будівництва знизилась в чотири рази
Будівельний майданчик. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час проведення будівельного конгресу звернули увагу  на необхідності думати про майбутнє та встановленні ефективного діалогу між всіма учасниками будівельної сфери та ринку нерухомості. Управління статистики в Одеській області надало дані про обсяги прийнятих об'єктів у експлуатацію за останні роки.

Про це повідомив начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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За підсумками 2021 року було здано в експлуатацію 1 мільйон 38,9 тисячі квадратних метрів, а у 2022 році — лише 694,3 тисячі квадратних метрів. Це означає, що минулого року було здано на 44% менше.

Зокрема, стосовно ситуації в Одесі, відзначається, що у 2022 році до управління надійшло на 58% менше дозвільних документів. У статистиці також враховані дозволи, видані до початку повномасштабного конфлікту. 

Прогнозується, що у 2023 році та надалі буде продовжуватись зниження обсягів будівництва порівняно з 2021 роком, оскільки зареєстровано лише 32 дозвільних документи порівняно зі 122 до війни, тобто в чотири рази менше.

"В Одесі існує чимало прикладів, коли одесити вкладають гроші в житло, яке будується з порушеннями чи без дозвільних документів. Все це створює чимало проблем як для одеситів, так і для агентств нерухомості, рієлторів, і для нас, представників місцевого самоврядування. І зараз ми бачимо, що такі сумнівні квадратні метри першими кинули забудовники, а одесити залишилися сам на сам з проблемами", — зазначив Олександр Авдєєв.

Нагадаємо, на вулиці Академіка Вільямса, 48/2 відбувся демонтаж одного цар-балкона, який був встановлений двома сусідами без дозволу. Департамент благоустрою міста не затверджував проєкт робіт.

Також на вулиці Черняховського, 3 відбувається реконструкція одноповерхової нежитлової будівлі з розширенням. Проєкт охоплює влаштування додаткових приміщень та надбудову другого поверху під офіс-магазин.

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