В Одесі кількість будівництва знизилась в чотири рази

Будівельний майданчик. Фото: google

Під час проведення будівельного конгресу звернули увагу на необхідності думати про майбутнє та встановленні ефективного діалогу між всіма учасниками будівельної сфери та ринку нерухомості. Управління статистики в Одеській області надало дані про обсяги прийнятих об'єктів у експлуатацію за останні роки.

Про це повідомив начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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За підсумками 2021 року було здано в експлуатацію 1 мільйон 38,9 тисячі квадратних метрів, а у 2022 році — лише 694,3 тисячі квадратних метрів. Це означає, що минулого року було здано на 44% менше.

Зокрема, стосовно ситуації в Одесі, відзначається, що у 2022 році до управління надійшло на 58% менше дозвільних документів. У статистиці також враховані дозволи, видані до початку повномасштабного конфлікту.

Прогнозується, що у 2023 році та надалі буде продовжуватись зниження обсягів будівництва порівняно з 2021 роком, оскільки зареєстровано лише 32 дозвільних документи порівняно зі 122 до війни, тобто в чотири рази менше.

"В Одесі існує чимало прикладів, коли одесити вкладають гроші в житло, яке будується з порушеннями чи без дозвільних документів. Все це створює чимало проблем як для одеситів, так і для агентств нерухомості, рієлторів, і для нас, представників місцевого самоврядування. І зараз ми бачимо, що такі сумнівні квадратні метри першими кинули забудовники, а одесити залишилися сам на сам з проблемами", — зазначив Олександр Авдєєв.

Нагадаємо, на вулиці Академіка Вільямса, 48/2 відбувся демонтаж одного цар-балкона, який був встановлений двома сусідами без дозволу. Департамент благоустрою міста не затверджував проєкт робіт.

Також на вулиці Черняховського, 3 відбувається реконструкція одноповерхової нежитлової будівлі з розширенням. Проєкт охоплює влаштування додаткових приміщень та надбудову другого поверху під офіс-магазин.