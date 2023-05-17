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В Одесі демонтували незаконний цар-балкон

17 травня 2023 18:00
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Анна Мурадова
Редактор
В Одесі демонтували незаконний цар-балкон
Демонтаж незаконної прибудови. Фото: Олександр Авдєєв / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні на вулиці академіка Вільямса, 48/2 відбувся демонтаж одного цар-балкона, який був встановлений двома сусідами без дозволу. Департамент благоустрою міста не затверджував проєкт робіт.

Про це повідомив начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Після проведення комісійного обстеження 15 травня за участю представників ДАБК, Київської районної адміністрації, Департаментів земельних ресурсів та благоустрою міста було виявлено дворівневий металевий каркас, встановлений неправомірно біля фасадних стін двох квартир на першому та другому поверхах будинку.

Виявлено, що земельна ділянка, на якій були встановлені ці конструкції, не була передана в приватну власність або в користування за рішеннями Одеської міської ради. Департамент благоустрою міста не затверджував проєкт робіт. Також відсутня інформація про наявність дозвільних документів на будівельні роботи. У зв'язку з цим, Управління ДАБК звернулося до Київської районної адміністрації з вимогою провести демонтаж.

Нагадаємо, на вулиці Черняховського, 3 відбувається реконструкція одноповерхової нежитлової будівлі з розширенням. Проєкт охоплює влаштування додаткових приміщень та надбудову другого поверху під офіс-магазин. 

Зазначимо, додаткові квадратні метри не залишаться непоміченими. В Одесі демонтовано ще одну незаконну добудову. За результатами було виявлено одноповерхову споруду площею 13,6 кв.м, яка зайняла земельну ділянку, що належить територіальній громаді Одеси.

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