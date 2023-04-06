"Розширили володіння": в Одесі знесли незаконну прибудову

Демонтаж викликав обурення в містян

Додаткові квадратні метри не залишаться непоміченими. У Одесі демонтовано ще одну незаконну добудову.

Про це повідомив у Facebook начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

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Комісія з благоустрою міста та представники департаментів земельних ресурсів та архітектури провели обстеження за адресою Героїв Прикордонників, 7. За результатами було виявлено одноповерхову споруду площею 13,6 кв.м, яка зайняла земельну ділянку, що належить територіальній громаді Одеси. Прибудова була огороджена металевим парканом, що привело до захоплення земельної ділянки прибудинкової території в 5,4х6,6 метрів.

Дозвільні документи та власність

Зазначена споруда не мала відповідних дозвільних документів, а департамент архітектури та містобудування не надавав містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта за цією адресою. Крім того, земельна ділянка за даною адресою не передавалась у власність чи користування рішеннями Одеської міської ради.

Демонтаж нахаббуда

На підставі листа Управління Київської районної адміністрації Одеської міської ради прийнято розпорядження про демонтаж споруди.

Нахаббуди в Одесі

Нагадаємо, інспектори ДАБК демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі. Мораторій на перевірки не означає, що міська влада дозволить захоплювати земельні ділянки та будувати без дозвільних документів. В Одесі діє механізм демонтажу на базі рішення виконкому №38 від 10.12.2020 року.

Тим часом щільна забудова Аркадії вже давно не дивує одеситів. Втім, в місті замість реконструкції готелю "Вікторія" міг з’явитись новий хмарочос. На вулиці Генуезькій, 24-а хотіли побудувати 24-поверхівку.