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"Расширили владения": в Одессе снесли незаконную пристройку

6 апреля 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Демонтаж вызвал возмущение у горожан
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Дополнительные квадратные метры не останутся незамеченными. В Одессе демонтирована еще одна незаконная достройка.

Об этом сообщил в Facebook начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Комиссия по благоустройству города и представители департаментов земельных ресурсов и архитектуры провели обследование по адресу Героев Пограничников, 7. По результатам было обнаружено одноэтажное здание площадью 13,6 кв.м, которое заняло земельный участок, принадлежащий территориальной общине Одессы. Пристройка была ограждена металлическим забором, что привело к захвату земельного участка придомовой территории в 5,4 х6, 6 метров.

Разрешительные документы и собственность

Указанная постройка не имела соответствующих разрешительных документов, а департамент архитектуры и градостроительства не предоставлял градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта по этому адресу. Кроме того, земельный участок по данному адресу не передавался в собственность или пользование решениями Одесского городского совета.

Демонтаж нахастроя

На основании письма управления Киевской районной администрации Одесского городского совета принято распоряжение о демонтаже сооружения.

Нахалстрои в Одессе

Напомним, инспекторы ГАСК демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге. Мораторий на проверки не означает, что городские власти разрешат захватывать земельные участки и строить без разрешительных документов. В Одессе работает механизм демонтажа на базе решения исполкома №38 от 10.12.2020 года.

Между тем, плотная застройка Аркадии уже давно не удивляет одесситов. Впрочем, в городе вместо реконструкции гостиницы "Виктория" мог появиться новый небоскреб. На улице Генуэзской, 24 хотели построить 24-этажку.

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