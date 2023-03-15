В Одесі планували незаконно побудувати 24-поверхівку

Нахаббуд планують демонтувати

Щільна забудова Аркадії вже давно не дивує одеситів. Втім в місті замість реконструкції готелю "Вікторія" міг з’явитись новий хмарочос. На вулиці Генуезькій, 24-а хотіли побудувати 24-поверхівку.

Про це повідомив у Facebook начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

"Чомусь самі забудовники вважають, що можна будувати без дозвільних документів та захоплювати земельну ділянку територіальної громади! ТОВ "МАКАО" мало проводити роботи без втручання в несучі конструкції. Проте по факту захопило земельну ділянку нашого міста", — написав Олександр Авдєєв.

Департамент архітектури та містобудування видав містобудівні умови та обмеження для проєктування реконструкції готелю "Вікторія". Втім компанія ТОВ "МАКАО" самовільно виконала будівельні роботи, влаштувавши котлован глибиною близько 5 метрів та трирівневу залізобетонну прибудову з тильної сторони будівлі на земельній ділянці, яка належить територіальній громаді Одеси.

Це стало відомо після проведення комісійного обстеження, яке було ініційовано управлінням ДАБК 14 березня.

Самовільне будівництво є порушенням законодавства та становить серйозну загрозу безпеці та здоров'ю мешканців міста. Управління ДАБК направило листи до органів прокуратури, поліції та Юридичного департаменту для вжиття необхідних дій для зупинення робіт та знесення нахаббуду.

Нахаббуди в Одесі

Нагадаємо, інспектори ДАБК демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі. Мораторій на перевірки не означає, що міська влада дозволить захоплювати земельні ділянки та будувати без дозвільних документів. В Одесі діє механізм демонтажу на базі рішення виконкому №38 від 10.12.2020 року.

Також ми писали, що в Одесі в районі причалу 133 "Зелений мис" за два дні знесли незаконну конструкцію прямо на піску. Нахаббуд був тільки на стадії будівництва. Підприємиць вирішив побудувати його, користуючись мораторієм на перевірки.