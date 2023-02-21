Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі arrow

В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі

21 лютого 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі
Будівництво розпочали користуючись мораторієм на перевірки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Комусь війна, а комусь нові квадратні метри. Інспектори ДАБК демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі. 

Про це повідомив у Facebook начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

Читайте також:

Мораторій на перевірки не означає, що міська влада дозволить захоплювати земельні ділянки та будувати без дозвільних документів. В Одесі діє механізм демонтажу на базі рішення виконкому №38 від 10.12.2020 року.

"Тому інспектори ДАБК разом з представниками департаментів земельних ресурсів, архітектури та містобудування, благоустрою міста та Приморської районної адміністрації  провели комісійне обстеження та склали відповідний акт про незаконне будівництво", — зазначив Олександр Авдєєв.

Порушення в будівництві:

  • за вказаною адресою самочинно встановлена дворівнева конструкція з навісом, що складається з вертикальних, горизонтальних металевих та похилих дерев’яних елементів;
  • за інформацією Департаменту земельних ресурсів рішення щодо надання у власність або користування земельною ділянкою за вказаною адресою Одеською міською радою не приймалось.
  • містобудівні умови та обмеження також не видавалися;
  • жодних дозвільних документів у реєстрі будівельної діяльності не зареєстровано.

Нагадаємо, в Одесі в районі причалу 133 "Зелений мис" за два дні знесли незаконну конструкцію прямо на піску. Нахаббуд був тільки на стадії будівництва. Підприємиць вирішив побудувати його, користуючись мораторієм на перевірки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

13:13 Примусова паспортизація і переоформлення паїв: ситуація на лівобережжі Херсонщини

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

13:06 Футболісти збірної України визначились із кандидатурою нового тренера: хто це

13:01 Для відпрацювання всіх завдань: у Києві пройдуть навчання з оборони міста

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 В Одесі аварійно вимкнули високовольтні лінії, що живлять два райони міста

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

12:59 ВАКС вимагає примусового приводу нардепа до суду

12:55 Бронювання працівників агросектору 2023: який алгоритм дій

12:53 Тисячі людей у західних і центральних областях залишилися без світла: що трапилося

Новина з відео

13:10 Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

Новина з відео

13:08 ​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

Новина з відео

12:59 Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття

Новина з відео

11:43 Путін у зверненні до парламенту заявив, що мешканці окупованих регіонів України самі винні у війні

Новина з відео

08:02 ​​​​​​​У Бєлгороді вночі лунали вибухи: що говорять місцеві ЗМІ та влада

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:49 Карлик-монстр верхи на танку: на карнавалі в Італії висміяли путіна (ВІДЕО)

Новина з відео

20:02 Барських показав, як записував нову чуттєву пісню, прем'єра якої запланована на 24 лютого

Новина з відео

19:32 "Підтримка МВФ створює для України можливість залишатися сильною": Зеленський зустрівся з Крісталіною Георгієвою

Новина з відео

19:21 "З цього почалась моя боротьба за Україну": Клопотенко про День пам'яті Небесної Сотні

Новина з відео

18:53 Веніславський прокоментував візит Байдена та новий пакет військової допомоги від США: відео

12:06 Пушилін проти Байдена, або Як російська пропаганда з Америкою воювала

Рік великої війни

09:00 Як рік війни позначився на державних фінансах України

Ексклюзив

08:00 100 днів до літа: дієтолог дав поради для схуднення

Рік великої війни

06:00 П'ять факторів війни як вдалої стратегії "товарища" путіна

Ексклюзив

19:38 Чіткий сигнал на болота відправлений: підсумки засекреченого 5-годинного візиту Байдена до Києва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

18:20 За покликом душі та з Божого благословення: Андрій Цимко — шлях від іконописця до військового

17:00 "Байден несправжній, тривога фальшива!": як реагували в росії на візит президента США до Києва

12:42 АТБ та київське морозиво: соцмережі вибухнули мемами на честь приїзду Байдена в Україну

Рік великої війни

10:00 "Кожен може врятувати чиєсь життя": Харківському центру крові потрібно більше донорів

18:00 Що таке "критичне ігнорування", і як воно допомагає чистити інформаційний простір

Актуальне по темі

None 21 Лютий 13:14

Примусова паспортизація і переоформлення паїв: ситуація на лівобережжі Херсонщини

None 21 Лютий 13:10

Росія призупиняє участь в угоді про стратегічне наступальне озброєння, — путін

None 21 Лютий 13:13

​​​​​​​Путін зробив заяву про президентські вибори-2024: деталі

None 21 Лютий 13:06

Футболісти збірної України визначились із кандидатурою нового тренера: хто це

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB