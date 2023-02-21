В Одесі демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі

Будівництво розпочали користуючись мораторієм на перевірки

Комусь війна, а комусь нові квадратні метри. Інспектори ДАБК демонтували нахаббуд на Фонтанській дорозі.

Про це повідомив у Facebook начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

Мораторій на перевірки не означає, що міська влада дозволить захоплювати земельні ділянки та будувати без дозвільних документів. В Одесі діє механізм демонтажу на базі рішення виконкому №38 від 10.12.2020 року.

"Тому інспектори ДАБК разом з представниками департаментів земельних ресурсів, архітектури та містобудування, благоустрою міста та Приморської районної адміністрації провели комісійне обстеження та склали відповідний акт про незаконне будівництво", — зазначив Олександр Авдєєв.

Порушення в будівництві:

за вказаною адресою самочинно встановлена дворівнева конструкція з навісом, що складається з вертикальних, горизонтальних металевих та похилих дерев’яних елементів;

за інформацією Департаменту земельних ресурсів рішення щодо надання у власність або користування земельною ділянкою за вказаною адресою Одеською міською радою не приймалось.

містобудівні умови та обмеження також не видавалися;

жодних дозвільних документів у реєстрі будівельної діяльності не зареєстровано.

Нагадаємо, в Одесі в районі причалу 133 "Зелений мис" за два дні знесли незаконну конструкцію прямо на піску. Нахаббуд був тільки на стадії будівництва. Підприємиць вирішив побудувати його, користуючись мораторієм на перевірки.