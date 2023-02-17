В Одесі завершили роботи в лікувальному корпусі Інституту очних хвороб: ДАБК перевірив якість
На останньому засіданні Консультативно-дорадчої комісії Управління ДАБК видали всі необхідні документи про завершення будівельних робіт в ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова". Все було виконано відповідно до проєкту.
Про це повідомив у Facebook начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.
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Під час огляду встановлено, що на об’єкті будівництва виконані будівельні роботи відповідно до проєктної документації:
- змонтовані та введені в експлуатацію системи протипожежної сигналізації, система пожежогасіння, протидимного захисту та димовидалення, що підтверджується печаткою третьої сторони.
- на об’єкті змонтовано ліфтове обладнання, насосну, електрощитову, індивідуальний тепловий пункт;
- кабінети обладнані медичним обладнанням, палати - необхідними меблями, а також на входах до приміщень встановлені універсальні підйомники та виконано благоустрій прилеглої території відповідно до затвердженої проектної документації.
Нагадаємо, в Одесі ремонтують обласний очний шпиталь інвалідів війни. В ньому будуть проходити реабілітацію воїни, що боронять країну. В шпиталі проходять фізичну та неврологічну реабілітацію ветерани війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Зараз розробляється проєктна документація ремонту третього та четвертого поверхів.