В Одесі завершили роботи в лікувальному корпусі Інституту очних хвороб

Корпус мають ввести в експлуатацію

На останньому засіданні Консультативно-дорадчої комісії Управління ДАБК видали всі необхідні документи про завершення будівельних робіт в ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова". Все було виконано відповідно до проєкту.

Про це повідомив у Facebook начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

Під час огляду встановлено, що на об’єкті будівництва виконані будівельні роботи відповідно до проєктної документації:

змонтовані та введені в експлуатацію системи протипожежної сигналізації, система пожежогасіння, протидимного захисту та димовидалення, що підтверджується печаткою третьої сторони.

на об’єкті змонтовано ліфтове обладнання, насосну, електрощитову, індивідуальний тепловий пункт;

кабінети обладнані медичним обладнанням, палати - необхідними меблями, а також на входах до приміщень встановлені універсальні підйомники та виконано благоустрій прилеглої території відповідно до затвердженої проектної документації.

Нагадаємо, в Одесі ремонтують обласний очний шпиталь інвалідів війни. В ньому будуть проходити реабілітацію воїни, що боронять країну. В шпиталі проходять фізичну та неврологічну реабілітацію ветерани війни, учасники бойових дій, члени сімей загиблих чи померлих захисників і захисниць України. Зараз розробляється проєктна документація ремонту третього та четвертого поверхів.