В Одессе завершили работы в лечебном корпусе Института глазных болезней: ГАСК проверил качество
На последнем заседании Консультативно-совещательной комиссии Управления ГАСК издали все необходимые документы о завершении строительных работ в ГУ "Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова". Все было исполнено в соответствии с проектом.
Об этом сообщил в Facebook начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.
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В ходе осмотра установлено, что на объекте строительства выполнены строительные работы в соответствии с проектной документацией:
- смонтированы и введены в эксплуатацию системы противопожарной сигнализации, система пожаротушения, противодымной защиты и дымоудаления, что подтверждается печатью третьей стороны.
- на объекте смонтировано лифтовое оборудование, насосную, электрощитовую, индивидуальный тепловой пункт;
- кабинеты оборудованы медицинским оборудованием, палаты — необходимой мебелью, а также на входах в помещения установлены универсальные подъемники и выполнено благоустройство прилегающей территории в соответствии с утвержденной проектной документацией.
Напомним, в Одессе ремонтируют областной глазной госпиталь инвалидов войны. В нем будут проходить реабилитацию воины, защищающие страну. В госпитале проходят физическую и неврологическую реабилитацию ветераны войны, участники боевых действий, члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины. Сейчас разрабатывается проектная документация по ремонту третьего и четвертого этажей.