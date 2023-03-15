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В Одессе планировали незаконно построить 24-этажку

15 марта 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Нахабстрой планируют демонтировать
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Плотная застройка Аркадии уже давно не удивляет одесситов. Впрочем, в городе вместо реконструкции гостиницы "Виктория" мог появиться новый небоскреб. На улице Генуэзской, 24 хотели построить 24-этажку.

Об этом сообщил в Facebook начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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"Почему-то сами застройщики считают, что можно строить без разрешительных документов и захватывать земельный участок территориального общества! ООО "МАКАО" должно было проводить работы без вмешательства в несущие конструкции. Однако по факту захватило земельный участок нашего города", — написал Александр Авдеев.

Департамент архитектуры и градостроительства издал градостроительные условия и ограничения по проектированию реконструкции гостиницы "Виктория". Впрочем, компания ООО "МАКАО" самовольно выполнила строительные работы, устроив котлован глубиной около 5 метров и трехуровневую железобетонную пристройку с тыльной стороны здания на земельном участке, который принадлежит территориальной общине Одессы.

Это стало известно после проведения комиссионного обследования, инициированного управлением ГАСК 14 марта.

Самовольное строительство является нарушением законодательства и представляет серьезную угрозу безопасности и здоровью жителей города. Управление ГАСК направило письма органам прокуратуры, полиции и Юридического департамента для принятия необходимых действий для остановки работ и сноса нахала.

Нахалстрои в Одессе

Напомним, инспекторы ГАСК демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге. Мораторий на проверки не означает, что городские власти разрешат захватывать земельные участки и строить без разрешительных документов. В Одессе работает механизм демонтажа на базе решения исполкома №38 от 10.12.2020 года.

Также мы писали, что в Одессе в районе причала 133 "Зеленый мыс" за два дня снесли незаконную конструкцию прямо на песке. Нахалстрой находился только на стадии строительства. Предприниматель решил построить его, пользуясь мораторием для проверки.

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