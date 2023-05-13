В Одеському ДАБК пояснили, що будують на Черняховського

Початок будівництва на Черняховського. Фото: Олександр Авдєєв / facebook

На вулиці Черняховського, 3 відбувається реконструкція одноповерхової нежитлової будівлі з розширенням. Проєкт охоплює влаштування додаткових приміщень та надбудову другого поверху під офіс-магазин.

Про це повідомив начальник Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

Читайте також:

Департамент архітектури та містобудування надав замовнику містобудівні умови та обмеження в листопаді 2022 року. Початок будівельних робіт зареєстрували в березні цього року.

Проєкт реконструкції на Черняховського, 3 в Одесі. Фото: Олександр Авдєєв / facebook

"Земельні ділянки за даною адресою знаходяться в оренді. Перша з 2021 року в 0,05 га з призначенням: для будівництва та обслуговування адміністративних будинків та офісних будівель. Інша в 0,0211 га — з 2016 року для будівництва та обслуговування будівель торгівлі", — йдеться в повідомленні.

Втім не всім одеситам вподобалось нове будівництво. Свої думки люди висловили в коментарях під дописом Олександра Авдєєва.

Дехто вважає, що під час війни недоцільно розпочинати нове будівництво, інші наголошували на історичній для них зникомості цієї земельної ділянки. Втім, інші сподіваються, що власник знайде гідне застосування території.

Думки одеситів, щодо будівництва. Фото: скриншот

Зазначимо, додаткові квадратні метри не залишаться непоміченими. В Одесі демонтовано ще одну незаконну добудову. За результатами було виявлено одноповерхову споруду площею 13,6 кв.м, яка зайняла земельну ділянку, що належить територіальній громаді Одеси.