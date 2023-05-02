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Причал Одеського порту відремонтують за кілька мільйонів: хто переміг в тендері

2 травня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Причал Одеського порту відремонтують за кілька мільйонів: хто переміг в тендері
Вид на Одеський морський порт. Фото: "Одеський морський торговельний порт" / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська філія Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (ДП "АМПУ") виступила замовником реконструкції причалу №7 в Одеському морському порту. У результаті тендеру переможцем стала компанія ТОВ "Морбудпроект", яка вже проводила аналогічні роботи декілька років тому. 

Про це стало відомо на сайті держзакупівель Prozorro.

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За реконструкцію причалу компанія запропонувала 4 мільйони 127 тисяч гривень та повинна завершити роботи до кінця 2023 року. Згідно з тендерною документацією, довжина причалу після реконструкції складатиме 386,51 метра.

Основні архітектурно-планувальні вимоги й характеристики об'єкта:

  • довжина причалу після реконструкції 386,51 м;
  • ширина причалу з урахуванням вантажної тилової території (уточнюється  розрахунком);
  • глибина у кордону причалу  від "0" порту -13,50 м;
  • розрахункове судно дедвейтом 70 тис. тонн;
  • кранові шляхи з шириною колії 10,5 м;
  • розробити рішення щодо сполучень з причалами № 5-6 та №8, виходячи з проєктних габаритів операційної акваторії причалу №7.

Цей ремонт є другим за останні роки, який виграє ТОВ "Морбудпроект". У 2019 році компанія виконала ремонтні роботи причалу №7 за сумою понад 5,6 мільйона гривень. Варто зазначити, що ТОВ "Морбудпроект" також брав участь у тендері на будівництво хвилелома на Карантинному молі та на зміцнення Рейдового молу у 2021 році, але його виграла інша компанія.

Нагадаємо, в Одесі знову оголосили тендер на ремонт Хаджибейської дамби. Цього разу вартість робіт становить понад 60 мільйонів гривень. 

Крім того, ми писали, що Ренійський морський торговельний порт в Одеській області планує закупити шість дизельних генераторів на суму майже 13 мільйонів гривень. Після обрання переможця в аукціоні, приїхати техніка повинна влітку.

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