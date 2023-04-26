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Завдання мільйонних збитків АМПУ зупинено: у кабміні скасували "корабельні збори"

26 квітня 2023 17:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Завдання мільйонних збитків АМПУ зупинено
Панорама на одеський порт. Фото: АМПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Відсьогодні набуває чинності закон, від дії якого Адміністрація морських портів мала мільйонні збитки у бюджеті. За період його дії АМПУ втратили понад 40 млн доларів.

Про це повідомили Національному антикорупційному бюро України (НАБУ).

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Деталі справи

У період з 2015 по 2021 рік, через введений корабельний збір, ДП "АМПУ" отримувало лише половину зборів у порту "Південний", хоча мали надходити всі 100%. Оскільки держпідприємство є єдиним користувач портової акваторії та земель водного фонду під нею.

Зазначимо, що протягом 2019-2022 рр. НАБУ неодноразово направляло рекомендації про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину до Києва, проте відповіді не було.

Нагадаємо, днями раніше слідчі Державного бюро розслідувань вилучили майно, що належало країні-окупанту. Вартість продукції становить понад 4 млн грн. Працівники ДБР виявили та вилучили на території одного з морських портів в Одеській області понад 500 тонн заготовок з легованої сталі, які перевозилися з РФ транзитом через Україну після початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року.

Додамо, Європейський банк реконструкції сприятиме розвитку Дунайського портового кластера. Проєкт з реалізацією планів вже готовий. 

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