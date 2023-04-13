ДБР викрило правоохоронця на торгівлі зброєю криміналітету на Одеській області

Затримання правоохоронця на Одещині. Фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця, який збував зброю та боєприпаси представникам криміналітету на Одеській області. За оперативними даними, збут здійснювався з листопада 2022 року, а правоохоронець встиг продати набої та гранати Ф-1.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Джерело незаконної зброї

Було встановлено, що правоохоронець крав зброю зі своєї військової частини та шукав охочих придбати її серед представників криміналітету. Виявлено, що зброю він збував вже майже пів року перед затриманням. Його вдалось викрити під час реалізації чергової партії бойових припасів та зброї. Всього він намагався продати понад півтори тисячі патронів та пістолет за 600 доларів США.

Правоохоронець намагався продати зброю та набої. Фото: ДБР

Яке покарання на нього чекає

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у незаконному збуті зброї (ч. 1 ст. 263 КК України) та обрання йому запобіжного заходу. Згідно із законом, санкція статті передбачає покарання до 7 років позбавлення волі. Слідчими встановлюється джерело надходження зброї та інші особи, причетні до протиправної діяльності.

"Продавці" зброї

Нагадаємо, у Дюківському парку одесит збув небезпечний бойовий припас. За це 30-річному чоловікову загрожує позбавлення волі щонайменше на три роки.

Також нещодавно поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Ще в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".