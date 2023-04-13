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ДБР разоблачило правоохранителя на торговле оружием криминалитету в Одесской области

13 апреля 2023 16:51
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
ДБР разоблачило правоохранителя на торговле оружием криминалитету в Одесской области
Задержание правоохранителя в Одесской области. Фото: ДБР
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сотрудники Государственного бюро расследований (ДБР) разоблачили правоохранителя, который сбывал оружие и боеприпасы представителям криминалитету в Одесской области. По оперативным данным, сбыт производился с ноября 2022 года, а правоохранитель успел продать патроны и гранаты Ф-1.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

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Источник незаконного оружия

Было установлено, что правоохранитель воровал оружие из своей воинской части и искал желающих приобрести его среди представителей криминалитета. Выявлено, что оружие он сбывал почти полгода перед задержанием. Его удалось разоблачить при реализации очередной партии боевых припасов и оружия. Всего он пытался продать более полутора тысяч патронов и пистолет за 600 долларов США.

Правоохранитель пытался продать оружие и патроны. Фото: ДБР

Какое наказание его ждет

Решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в незаконном сбыте оружия (ч. 1 ст. 263 УК Украины) и избрании ему меры пресечения. Согласно закону, санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Следователями устанавливается источник поступления оружия и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

"Продавцы" оружия

Напомним, в Дюковском парке одессит сбыл опасный боевой запас. За это 30-летнему мужчине грозит лишение свободы не менее трех лет.

Также недавно полицейские задокументировали, как уроженец Николаевской области дважды продал опасные предметы, получив за них прибыль. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Еще в Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, сбывшего опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".

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