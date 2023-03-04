Продав набої та гранату: одеські поліцейські затримали "бізнесмена"
Поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
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Перший раз фігурант привіз з села Коблево Миколаївської області до села Сичавка Одеської області 400 набоїв до нарізної вогнепальної зброї і збув їх. Другий раз — 1037 набоїв та гранату "Ф-1", які також продав.
Обшуки у зловмисника
Правоохоронці провели обшук вдома у підозрюваного. Вдалось знайти та вилучити мисливський гладкоствольний карабін та 1416 набоїв різного калібру невідомого походження.
Яке покарання чекає на "бізнесмена"
"Правопорушнику повідомили про підозру у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу — за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — прокоментував старший слідчий територіального підрозділу поліції Денис Ісаєв.
Досудове розслідування у справі триває. Правоохоронці встановлюють походження бойових припасів і зброї, а також повне коло причетних до даного злочину осіб.
Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".
Також нещодавно правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено в розшук.