Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Продав набої та гранату: одеські поліцейські затримали "бізнесмена" arrow

Продав набої та гранату: одеські поліцейські затримали "бізнесмена"

4 березня 2023 13:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Продав набої та гранату: одеські поліцейські затримали "бізнесмена"
На зловмисника чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області. 

Читайте також:

Перший раз фігурант привіз з села Коблево Миколаївської області до села Сичавка Одеської області 400 набоїв до нарізної вогнепальної зброї і збув їх. Другий раз — 1037 набоїв та гранату "Ф-1", які також продав. 

Обшуки у зловмисника

Правоохоронці провели обшук вдома у підозрюваного. Вдалось знайти та вилучити мисливський гладкоствольний карабін та 1416 набоїв різного калібру невідомого походження.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

"Правопорушнику повідомили про підозру у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу — за  ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — прокоментував старший слідчий територіального підрозділу поліції Денис Ісаєв.

Досудове розслідування у справі триває. Правоохоронці встановлюють походження бойових припасів і зброї, а також повне коло причетних до даного злочину осіб.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі". 

Також нещодавно правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено в розшук.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:26 У рф значно знизився інтерес до Instagram і Facebook: деталі

15:20 Як війна вплинула на вартість житла в Одесі

15:14 До Землі летять одразу три астероїди: один розміром з футбольне поле

Новина з фото

15:13 Що можна їсти під час Великого посту: смачні рецепти без м'яса

15:01 В Україні може з’явитися танковий завод: Медведєв пообіцяв "салют" з "Калібрів"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:59 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на завтра

14:58 Окупанти намагаються залучити іноземців до укладання контрактів із міністерством оборони рф

Новина з відео

14:47 На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно

14:44 Зеленський та Мецола підпишуть угоду про створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії рф

Новина з фото

14:40 "Знайте героїв в обличчя": в Одесі влаштували акцію на підтримку військовополонених

Новина з відео

14:59 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на завтра

Новина з відео

14:47 На Сонці стався великий спалах: чим це небезпечно

Новина з відео

13:18 Скільки українців скористалися чат-ботом "єВорог": у Мінцифрі назвали шокуючі цифри

Новина з відео

12:25 В Одесі горів мініготель: є постраждалі

Новина з відео

12:11 Лаврова публічно висміяли на конференції в Індії: що вигадали в рф цього разу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:07 Прикордонники знищили у Бахмуті 25 окупантів: що відомо

Новина з відео

12:05 "Зернова ініціатива": за тиждень експортували пів мільйона тонн зерна

Новина з відео

11:44 Паління в ліжку ледь не призвело до трагедії: на Одещині загорівся будинок

Новина з відео

10:48 Два штати США накрив торнадо: люди залишилися без електроенергії

Новина з відео

10:30 Старт другого кола УПЛ: Вернидуб молодший приніс перемогу "Кривбасу" над "Колосом"

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

11:15Готували провокацію, але замість фальшивої ДРГ зайшла справжня, — інсайдер із ФСБ про події у Брянській області

Актуальне по темі

None 4 Березень 15:22

У рф значно знизився інтерес до Instagram і Facebook: деталі

None 4 Березень 14:55

Як війна вплинула на вартість житла в Одесі

None 4 Березень 15:14

До Землі летять одразу три астероїди: один розміром з футбольне поле

None 4 Березень 14:17

Що можна їсти під час Великого посту: смачні рецепти без м'яса

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB