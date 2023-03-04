Продав набої та гранату: одеські поліцейські затримали "бізнесмена"

На зловмисника чекає суд

Поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Перший раз фігурант привіз з села Коблево Миколаївської області до села Сичавка Одеської області 400 набоїв до нарізної вогнепальної зброї і збув їх. Другий раз — 1037 набоїв та гранату "Ф-1", які також продав.

Обшуки у зловмисника

Правоохоронці провели обшук вдома у підозрюваного. Вдалось знайти та вилучити мисливський гладкоствольний карабін та 1416 набоїв різного калібру невідомого походження.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

"Правопорушнику повідомили про підозру у придбанні, зберіганні та збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу — за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Її санкція тягне за собою покарання позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — прокоментував старший слідчий територіального підрозділу поліції Денис Ісаєв.

Досудове розслідування у справі триває. Правоохоронці встановлюють походження бойових припасів і зброї, а також повне коло причетних до даного злочину осіб.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".

Також нещодавно правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено в розшук.