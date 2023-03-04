Продал патроны и гранату: одесские полицейские задержали "бизнесмена"

Злоумышленника ждет суд

Полицейские задокументировали, как уроженец Николаевщины дважды продал опасные предметы, получив прибыль. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Первый раз фигурант привез из села Коблево Николаевской области в село Сычавка Одесской области 400 патронов к нарезному огнестрельному оружию и сбыл их. Второй раз — 1037 патронов и граната "Ф-1", которые также продал.

Обыски у злоумышленника

Правоохранители провели обыск дома у подозреваемого. Удалось найти и удалить охотничий гладкоствольный карабин и 1416 патронов разного калибра неизвестного происхождения.

Какое наказание ждет "бизнесмена"

"Правонарушителю сообщили о подозрении в приобретении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения — по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", — прокомментировал старший следователь территориального подразделения полиции Денис Исаев.

Досудебное расследование по делу продолжается. Правоохранители устанавливают происхождение боевых припасов и оружия, а также полный круг причастных к данному преступлению лиц.

Напомним, в Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, который сбыл опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".

Также недавно правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыск.