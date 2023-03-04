Продал патроны и гранату: одесские полицейские задержали "бизнесмена"
Полицейские задокументировали, как уроженец Николаевщины дважды продал опасные предметы, получив прибыль. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
-
Безумный камбек "Арсенала" против "Борнмута": Зинченко среди лучших по оценке
-
Жители столицы услышали взрывы: однако это просто изменение погоды
-
Настоящий апокалипсис: в сети показали, как выглядит разбомбленная армией рф Марьинка
-
Поражение "Динамо", потеря очков лидера "Днепр-1" и победа "Черноморца" на выезде
-
Оккупанты жестоко обстреляли Сумскую область: зафиксировано 117 "прилетов"
-
В ВСУ рассказали, сколько рф ежедневно наносит авиаударов по Украине
-
Небольшие осадки и сильный ветер: народный синоптик рассказала, какой завтра будет погода в Украине
-
Подоляк прокомментировал скандал по поводу награждения блогерши Манекен, которой "все равно, чей Крым"
-
Летом в Гааге заработает Международный центр по расследованию преступлений россии в Украине
-
Первая леди рассказала об ужасных сексуальных преступлениях россиян в Украине
Первый раз фигурант привез из села Коблево Николаевской области в село Сычавка Одесской области 400 патронов к нарезному огнестрельному оружию и сбыл их. Второй раз — 1037 патронов и граната "Ф-1", которые также продал.
Обыски у злоумышленника
Правоохранители провели обыск дома у подозреваемого. Удалось найти и удалить охотничий гладкоствольный карабин и 1416 патронов разного калибра неизвестного происхождения.
Какое наказание ждет "бизнесмена"
"Правонарушителю сообщили о подозрении в приобретении, хранении и сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения — по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция влечет наказание лишением свободы на срок от трех до семи лет. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", — прокомментировал старший следователь территориального подразделения полиции Денис Исаев.
Досудебное расследование по делу продолжается. Правоохранители устанавливают происхождение боевых припасов и оружия, а также полный круг причастных к данному преступлению лиц.
Напомним, в Одессе полицейские задержали переселенца из Донбасса, который сбыл опасный боевой припас. Своего потенциального покупателя он нашел на "Привозе".
Также недавно правоохранители установили трех человек, причастных к продаже оружия с боеприпасами, и обнаружили место тайника. В настоящее время обвинительный акт в отношении двух участников группировки "продавцов оружия" направлен в суд, третий сообщник объявлен в розыск.